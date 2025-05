Elmos lieferte weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegende Q1-Ergebnisse und konnte trotz anhaltender Lagerbestandsanpassungen bei Kunden sowie einer allgemein schwachen Marktlage durch starke Umsetzung beim bereinigten FCF überzeugen. Obwohl die Visibilität weiterhin eingeschränkt ist, stützen sich verbessernde Auftragstrends und ein Book-to-Bill-Verhältnis über 1,0 auf die Annahme, dass Q1 den Tiefpunkt markiert hat - mit einer stärkeren Auftragsdynamik in der zweiten Jahreshälfte, sobald das Lagerabbauverhalten der Kunden nachlässt und sich das Einkaufsverhalten normalisiert. Das Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025, warnte jedoch davor, dass eine weitere Eskalation geopolitischer Handelskonflikte indirekte, aber spürbare Auswirkungen auf die Finanzentwicklung haben könnte. Aus Sicht von mwb research erscheint die Prognose erreichbar, dürfte aber eher in Richtung der Mitte der Bandbreite tendieren - es sei denn, die Nachfrage zieht im zweiten Halbjahr deutlich an. Ungeachtet dessen bleibt Elmos strukturell gut aufgestellt - mit starker Hebelwirkung auf langfristige Wachstumstrends im Automobil-Halbleitermarkt und klarer operativer Disziplin nach dem Übergang zum fabless-Modell. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre KAUF-Empfehlung sowie das Kursziel von 90,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE