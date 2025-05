Caci International: IT-Dienstleister mit Breakout-Setup!

Widerstandslinie bei 475 USD bei Caci-Aktie!

Caci International mit Auftragsbestand von 31.4 Milliarden USD!

Caci International (CACI) - ISIN US1271903049

Rückblick: Im Chartbild sehen wir eine kleine Seitwärtsrange mit Kurslücke auf der Unterseite als Unterstützung und einer bis in den vergangenen Herbst zurückreichenden Widerstandslinie auf der Oberseite. Im Halbjahresrückblick verbleibt ein Minus von 18.5 Prozent.

Caci-International-Aktie: Chart vom 05.05.2025, Kürzel: CACI Kurs: 461.60 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg frei bis zum Pivot-Hoch vom November. Aggressiver Trader könnten den Stop Loss noch enger unter den letzten beiden Tageskerzen platzieren und somit das Chance-Risiko-Verhältnis noch deutlich verbessern.

Mögliches bärisches Szenario

Die bereits genannte Kurslücke bietet sich als starke Unterstützung an. Sollte diese gebrochen werden, könnte das Interesse an der Caci-International-Aktie verfliegen. In diesem Fall sollten wir den Trade verschieben, uns nach anderen Wertpapieren umsehen oder auf Cash-Positionen ausweichen.

Meinung:

Caci International ist ein für die US-Administration tätiger IT-Dienstleister. Er übertraf alle Markterwartungen mit einem außergewöhnlichen Finanzbericht für das dritte Quartal 2025. Die beeindruckenden Ergebnisse unterstreichen die dominierende Position des Unternehmens im lukrativen Markt für Regierungs- und Verteidigungstechnologie. Besonders bemerkenswert: Caci hob seine Jahresprognose deutlich an - ein klares Vertrauenssignal in die eigene Geschäftsentwicklung, das bei Investoren für Begeisterung sorgt. Der Auftragsbestand erreichte mit 31,4 Milliarden Dollar einen historischen Höchststand und liegt damit fast 10 Prozent über dem Vorjahreswert. Charttechnisch und fundamental sieht das gut aus, so dass die bullische Einschätzung dominiert.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 10.15 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 206.37 Mio. USD

Meine Meinung zu Caci International ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/caci-aktie-starker-quartalsbericht-treibt-optimismus-778837

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.