Die Continental-Aktie profitiert zum Börsenstart am Dienstag von den soliden Quartalszahlen, verliert dann jedoch und steht aktuell bei 69,40 €. Damit ist der Kurseinbruch wegen den US-Zöllen wieder aufgeholt. Was ist hier jetzt zu erwarten? Jahresstart gelungen Trotz einer weiterhin schwachen Automobilkonjunktur sind die am 6. Mai veröffentlichten Quartalszahlen sehr solide ausgefallen. In den Zahlen ist noch die Automotive-Sparte enthalten; diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...