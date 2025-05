Die Porsche-Aktie steht am Dienstag unter Druck und setzt ihren Negativtrend fort. Grund dafür ist erneut eine negative Analystenstudie, die keine guten Aussichten für Investoren bereithält. Sehr negatives Votum Am Dienstag hat die britische Barclays-Bank für sehr schlechte Stimmung bei den Porsche-Aktionären gesorgt. In einer Studie stufte Analyst Henning Cosman die Papiere von Overweight auf Equal Weight nach unten. Das Kursziel senkte er von 62,50 ...

