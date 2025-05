Die Solar Fabrik plant den Start der Serienproduktion für Module aus Europa im Herbst 2025. Im ersten Produktionsjahr sollen bei Aschaffenburg 100 MW gefertigt werden. Die Solar Fabrik GmbH setzt die Pläne in Richtung Fertigung "Made in Germany" um. Wie das Unternehmen mitteilte, ist in Hösbach bei Aschaffenburg die neue Produktionshalle für Solarmodule - Factory One - fertiggestellt. Seit Mai stelle sie dort die ersten Maschinen auf. Außerdem habe der Innenausbau und die Inbetriebnahme der Anlagen ...

