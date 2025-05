Der US Dollar Index sinkt leicht, obwohl die Tagesrange enger wird. Händler bewerten das Spillover-Risiko des Anstiegs des Taiwan-Dollars am Montag auf andere Währungen in der Region. Der US Dollar Index bleibt unter 100,00 begrenzt und steckt weiterhin in einer abwartenden Range fest.Der US Dollar Index (DXY), der die Entwicklung des US-Dollars (USD) ...

