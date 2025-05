Investmentlegende Warren Buffett will Ende diesen Jahres in den Ruhestand gehen. Er wird den CEO-Posten seiner Holding Berkshire Hathaway an Greg Abel abgeben. Am Montag gab die Berkshire-Aktie 5,1% nach. Heftig! Ich mache mir aber keine Sorgen, denn Abel ist ein super Nachfolger, der das Berkshire-Geschäft seit Dekaden kennt. Wobei ich nicht mehr mit dem großen Wurf rechne. Vielleicht wird der Abel mit Dividendenausschüttungen beginnen. So haben ...

