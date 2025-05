Nach dem jüngsten Outlook des europäischen Verbands sind im vergangenen Jahr Photovoltaik-Anlagen mit 597 Gigawatt hinzugekommen. De kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung hat sich damit bis zum Jahresende auf 2,2 Terawatt erhöht. Nach dem Bericht "Global Market Outlook for Solar Power 2025-2029", den der europäische Photovoltaik-Verband Solarpower Europe in München vorstellte, könnten in diesem Jahr weltweit bis zu 655 Gigawatt an neuer Photovoltaik-Leistung hinzukommen. Sollte sich diese Prognose bestätigen, würde dies ein Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zu 2024 bedeuten, als weltweit ...

