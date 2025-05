Bern - In der Schweiz sind 2024 deutlich mehr Cybervorfälle gemeldet worden. Zahlen des Halbjahresberichts des Bundesamtes für Cybersicherheit zeigen, wie stark die Bedrohungslage in der digitalen Welt ist. Erstmals gibt es Angaben zur neuen Meldepflicht zu Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen. Im vergangenen Jahr sind dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) fast 63'000 Cybervorfälle in der Schweiz gemeldet worden. Das entspricht einer ...

