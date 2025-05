Der Robotaxi-Service Waymo und der Auftragsfertiger Magna haben in der Nähe der US-Großstadt Phoenix im Bundesstaat Arizona ein neues Werk eröffnet, in dem reguläre E-Autos zu Robotaxis umgebaut werden. Zum Auftakt sollen dort 2.000 Einheiten des Jaguars I-Pace entsprechend aufgerüstet werden. Der Robotaxi-Dienst der Google-Schwester Waymo ist bekanntlich auf Expansionskurs und wickelt bereits mehr als 250.000 bezahlte Fahrten pro Woche in Phoenix, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...