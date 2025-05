Waymo setzt seine Rivalen im Markt für autonomes Fahren weiter unter Druck. Nach dem Toyota-Deal zündet das Zukunftsprojekt von Alphabet die nächste Stufe: In Arizona entsteht eine neue Fabrik, um die Robotaxi-Flotte massiv auszubauen. So will sich Waymo die Pole-Position im Milliardenmarkt für autonomes Fahren sichern.Waymo investiert mehrere Millionen Dollar in die hochmoderne Produktionsstätte in Arizona. In Partnerschaft mit dem kanadischen Autozulieferer Magna errichtet die Alphabet-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...