NEW YORK (dpa-AFX) - Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht hat den US-Börsen am Freitag deutliche Gewinne beschert. Sie machten damit den Rücksetzer vom Vortag mehr als wett.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 1,09 Prozent auf 42.781,06 Punkte zu. Damit steuert auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu. Für den von Technologietiteln dominierten Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent auf 21.803,57 Punkte hoch, womit sich ein Wochengewinn von 2,2 Prozent abzeichnet. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,11 Prozent auf 6.005,37 Punkte vor.

Der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich im Mai trotz der Verunsicherung durch die Zollpolitik der US-Regierung solide präsentiert. Es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde die Werte für März und April deutlich nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote blieb im vergangenen Monat stabil, während die Stundenlöhne stärker als erwartet zulegten.

Die Investoren seien erleichtert, dass die neu geschaffenen Stellen positiv überrascht hätten, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die gestiegenen Stundenlöhne verwiesen zwar auf potenzielle Inflationsgefahren, spiegelten jedoch auch den sehr robusten Arbeitsmarkt wider. "Derzeit überwiegen die Konjunkturerwartungen der Marktteilnehmer und weniger die Inflationsbefürchtungen", so Lipkows Fazit zur positiven Aufnahme der Daten an der Börse.

Tesla führte mit einer Kurserholung um 6,5 Prozent die Gewinnerliste im Nasdaq 100 an. Am Vortag waren die Aktien des Elektroautobauers in Reaktion auf den Streit zwischen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump um mehr als 14 Prozent abgesackt.

Für die Titel des Raumfahrtunternehmens Rocket Lab ging es zuletzt um 6,1 Prozent hoch, obwohl Musk seine Drohung etwas relativierte, seine Raumfahrtfirma SpaceX werde sofort damit anfangen, die Weltraumkapsel Dragon außer Betrieb zu nehmen. Die Dragon-Raumkapseln sind aktuell praktisch unverzichtbar für die USA, um Astronauten ins All zu bringen. Dagegen verloren die zuletzt starken Papiere des Branchenkollegen AST Spacemobile 2,2 Prozent.

Die gut gelaufenen Broadcom -Papiere büßten 2,9 Prozent ein. Dass der Halbleiterkonzern mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Markterwartungen nur knapp übertraf, war den Anlegern nach dem Rekordhoch vom Mittwoch und der anschließenden Konsolidierung zu wenig. Seit dem Zwischentief Anfang April hatte sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt.

Ein gekappter Ausblick von Lululemon ließ die Papiere des Sportbekleidungsherstellers als Schlusslicht im Nasdaq 100 um fast 20 Prozent einbrechen. Ein sich verschärfender Wettbewerb und Auswirkungen durch Zölle belasten. Mehrere Analysten kürzten ihre Kursziele. Jay Sole von der schweizerischen Großbank UBS verwies auf ein sich zunehmend eintrübendes Umfeld in den USA und China sowie auf eine nachlassende Markendynamik.

Die Aktien von Docusign büßten rund 19 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für elektronische Unterschriften einen unerwartet schwachen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben hatte.

Bei Mosaic mussten die Anteilseigner nach dem Höhenflug der vergangenen Wochen einen Kursrückgang um 2,9 Prozent verkraften. Der Düngerkonzern habe überwiegend schwache Ziele für das laufende Quartal ausgegeben, konstatierte die kanadische Bank RBC./gl/he

