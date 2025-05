Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im laufenden Jahr unter der abflauenden Stimmung an den Finanzmärkten gelitten. Nach zwei positiven Monaten drehten die Renditen mit der Verschärfung des Handelskonflikts per Ende April in den negativen Bereich. Im Durchschnitt erzielten die Vorsorgeinstitutionen laut einer Studie der Beratungsfirma Complementa in den ersten vier Monaten 2025 eine Rendite -0,6 Prozent. Der Rückgang falle damit aber vergleichsweise ...

