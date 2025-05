HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Freenet von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 32,80 auf 35,30 Euro angehoben. Vor den Quartalszahlen am Donnerstag habe er seine Annahmen für den Mobilfunk- und TV-Anbieter überarbeitet, schrieb Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursanstieg erscheine die Aktie nun teuer, während die implizierte Dividendenrendite unter die Spanne der vergangenen 4 Jahre gesunken sei. Trotz des angekündigten Rückkaufprogramms von Aktien für bis zu 100 Millionen Euro bleibe er mit Blick auf die Aktie vorsichtig./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

DE000A0Z2ZZ5