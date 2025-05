© Foto: Unsplash

Der Luxusautohersteller Ferrari meldete am Dienstag einen deutlichen Anstieg des Gewinns im ersten Quartal.Als Treiber nennt das Unternehmen die starke Nachfrage nach individualisierten Fahrzeugen. Gleichzeitig warnte Ferrari jedoch, dass die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump das Ergebnis im laufenden Jahr belasten könnte. Der Sportwagenbauer aus Maranello, Italien, erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 412 Millionen Euro, ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einer Reuters-Umfrage mit einem Quartalsgewinn von 410 Millionen Euro gerechnet. "Ein weiteres Jahr beginnt vielversprechend", erklärte Ferrari-CEO Benedetto Vigna in …