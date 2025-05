In einem negativen Marktumfeld hat sich die Aktie des Dialysespezialisten FMC heute mit einem Plus von sieben Prozent an der DAX-Spitze behauptet. Der Grund: Überraschend starkes Gewinnwachstum. Mit einem Gewinnsprung von 13 Prozent auf 457 Millionen Euro (bereinigtes operatives. Ergebnis) hat der MDAX-Konzern Fresenius Medical Care am Dienstag für eine Überraschung gesorgt. Analysten hatten weniger erwartet. Die Aktie eroberte in einem negativen Umfeld die DAX-Spitze und lag am Nachmittag rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...