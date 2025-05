KI und Cloud als strategische Grundlagen für die nächste Generation der digitalen Untersuchungsplattform

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, May 06, 2025vorgestellt, die eine neue Cloud-Basis und KI-gestützte Innovationen für das gesamte Portfolio umfasst. Diese Verbesserungen spielen bereits eine wichtige Rolle dabei, Kunden bei der Modernisierung ihrer digitalen Arbeitsabläufe zu unterstützen, ihre Untersuchungen zu beschleunigen und die betriebliche Produktivität und Effizienz zu steigern.

Die Version Frühjahr 2025 führt die Cellebrite Cloud ein, die eine speziell entwickelte Benutzererfahrung bietet, die die Ermittlungsmöglichkeiten erweitert und die Entscheidungsfindung in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Nachrichtendienste und Unternehmen beschleunigt. Da digitale Beweismittel immer umfangreicher und komplexer werden, verbringen Ermittler durchschnittlich 69 Stunden pro Fallmit der Überprüfung von Daten. Die Technologie von Cellebrite reduziert diesen Aufwand durch KI-gestützte Produktivität und Effizienz in einer sicheren, einheitlichen Cloud-Infrastruktur, die von Amazon Web Services (AWS) (NASDAQ: AMZN) bereitgestellt wird - wobei menschliches Fachwissen und Engagement stets im Mittelpunkt stehen. Da immer mehr Kunden ein breiteres Spektrum des integrierten Portfolios des Unternehmens nutzen, entwickelt Cellebrite seine Case-to-Closure (C2C)-Plattform zur digitalen Ermittlungsplattform der nächsten Generation weiter.

"Unseren Kunden dabei zu helfen, sich in der zunehmenden Komplexität digitaler Beweismittel zurechtzufinden, ist das Kernstück unserer Arbeit", so Ronnen Armon, Chief Product and Technologies Officer bei Cellebrite. "Immer mehr Teams überdenken ihren Umgang mit digitalen Beweismitteln, und wir führen Innovationen ein, um diesen Wandel zu unterstützen. Cellebrite Cloud ermöglicht einen effizienteren und sichereren Ansatz für digitale Ermittlungen, indem es Teams dort abholt, wo sie heute stehen, und Partnerschaften für die Zukunft aufbaut - egal, ob vor Ort, in der Cloud oder in einem hybriden Workflow."

Die Version Frühjahr 2025 umfasst die folgenden Neuerungen, die alle durch kompetente Beratungsdienste unterstützt werden, um eine schnellere Amortisationszeit zu ermöglichen:

Cellebrite Cloud , eine neue grundlegende Ebene im SaaS-Portfolio von Cellebrite, bietet einheitliche und zweckorientierte Funktionen, KI-gestützte Produktivität, erweiterte Sicherheit und Compliance sowie ein Framework für Integrationen.

, eine neue grundlegende Ebene im SaaS-Portfolio von Cellebrite, bietet einheitliche und zweckorientierte Funktionen, KI-gestützte Produktivität, erweiterte Sicherheit und Compliance sowie ein Framework für Integrationen. Inseyets , die führende Software für digitale Forensik von Cellebrite, bietet erweiterte Funktionen zur Medienanalyse, die KI-gestützte forensische Erkenntnisse und Mustererkennung nutzen, um die Überprüfung und das Verständnis von Beweismitteln zu beschleunigen.

, die führende Software für digitale Forensik von Cellebrite, bietet erweiterte Funktionen zur Medienanalyse, die KI-gestützte forensische Erkenntnisse und Mustererkennung nutzen, um die Überprüfung und das Verständnis von Beweismitteln zu beschleunigen. Guardian , die Lösung von Cellebrite für das Beweismittelmanagement, umfasst nun eine Zeitachsenüberprüfung und eine KI-gestützte Suche auf Basis der Cellebrite Cloud, um verborgene Zusammenhänge aufzudecken, die Fallorganisation zu optimieren und Ermittlungsabläufe zu beschleunigen. Guardian gewinnt weiterhin stark an Bedeutung in den Behörden.

, die Lösung von Cellebrite für das Beweismittelmanagement, umfasst nun eine Zeitachsenüberprüfung und eine KI-gestützte Suche auf Basis der Cellebrite Cloud, um verborgene Zusammenhänge aufzudecken, die Fallorganisation zu optimieren und Ermittlungsabläufe zu beschleunigen. Guardian gewinnt weiterhin stark an Bedeutung in den Behörden. Smart Search , die SaaS-basierte Single-Click-Lösung des Unternehmens für Ermittler, die auf der Cellebrite Cloud basiert, verfügt nun über ein neues Dashboard, das Datenverbindungen und wichtige Erkenntnisse aus öffentlich zugänglichen Quellen hervorhebt und Ermittlern dabei hilft, in der Anfangsphase eines Falls effizienter Online-Informationen über Personen und Organisationen von Interesse zu sammeln.

, die SaaS-basierte Single-Click-Lösung des Unternehmens für Ermittler, die auf der Cellebrite Cloud basiert, verfügt nun über ein neues Dashboard, das Datenverbindungen und wichtige Erkenntnisse aus öffentlich zugänglichen Quellen hervorhebt und Ermittlern dabei hilft, in der Anfangsphase eines Falls effizienter Online-Informationen über Personen und Organisationen von Interesse zu sammeln. Pathfinder , die KI-gestützte Lösung für investigative Analysen, der führende Strafverfolgungsbehörden vertrauen, führt automatisierte Transkriptions- und Übersetzungsworkflows ein, die die Überprüfung von Audio- und Videoartefakten vereinfachen.

, die KI-gestützte Lösung für investigative Analysen, der führende Strafverfolgungsbehörden vertrauen, führt automatisierte Transkriptions- und Übersetzungsworkflows ein, die die Überprüfung von Audio- und Videoartefakten vereinfachen. Endpoint Inspector, die Remote-Erfassungslösung von Cellebrite für Unternehmen, bietet nun die cloudbasierte mobile Dekodierung von Cellebrite, die mobile Daten in ein auswertungsfähiges Format umwandelt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Verarbeitung und die Lösung lässt sich nahtlos in Auswertungsplattformen integrieren.

Die Technologie von Cellebrite wird weltweit in mehr als 1,5 Millionen Ermittlungsverfahren pro Jahr eingesetzt und unterstützt über 7.000 Kunden bei der Aufklärung von Straftaten wie Kindesmissbrauch, Mord, Terrorismus, Grenzschutz, Sexualdelikten, Drogenhandel und anderer organisierter Kriminalität, Menschenhandel, Betrug, Diebstahl geistigen Eigentums, Finanzkriminalität, internen Ermittlungen, eDiscovery-Fällen und vielem mehr. Dabei wird die Einhaltung behördlicher Vorschriften und verschiedener regulatorischer Anforderungen gewährleistet.



Verweise auf Websites und Social-Media-Plattformen

Verweise auf Informationen, die auf Websites und Social-Media-Plattformen enthalten oder über diese zugänglich sind, stellen keine Einbeziehung der auf diesen Websites oder Social-Media-Plattformen enthaltenen oder über diese verfügbaren Informationen durch Verweis dar, und Sie sollten diese Informationen nicht als Teil dieser Pressemitteilung betrachten.

About Cellebrite

: Die Mission von Cellebrite, https://investors.cellebrite.comund in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ggf. durch die Verwendung von Wörtern wie "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "abzielen", "antizipieren", "werden", "erscheinen", "wahrscheinlich", "vorhersagen", "könnte", "möglicherweise", "potenziell", "glauben", "vorhersagen", "sollte", "könnte", "weiterhin", "erwarten", "schätzen", "kann", "planen", "Ausblick", "künftig" und "vorhaben" sowie ähnliche Ausdrücke erkennbar, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen, projizieren oder angeben, oder durch Aussagen zu Trends erkennbar, bei denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Sachverhalten handelt. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Folgendes: Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der potenziellen Auswirkungen der Frühjahrsversion auf den Umsatz, den wiederkehrenden Jahresumsatz (ARR), das bereinigte EBITDA, die operative Rentabilität und den Gewinn des Unternehmens im Jahr 2025, basieren auf aktuellen Erwartungen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diverse Faktoren könnten zur Folge haben, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit von Cellebrite, mit dem technologischen Fortschritt und den sich entwickelnden Industriestandards Schritt zu halten; die wesentliche Abhängigkeit von Cellebrite vom Kauf, der Akzeptanz und der Nutzung seiner Lösungen durch Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden; tatsächliche oder wahrgenommene Fehler, Ausfälle, Defekte oder Bugs in den DI-Lösungen von Cellebrite; das Versäumnis von Cellebrite, die Produktivität des Vertriebs- und Marketingpersonals aufrechtzuerhalten, einschließlich der Einstellung, Integration und Bindung von Personal; intensiver Wettbewerb auf allen Märkten von Cellebrite; der versehentliche oder absichtliche Missbrauch der Lösungen von Cellebrite; das Versäumnis, sein Wachstum effektiv zu verwalten; die Fähigkeit von Cellebrite, neue Lösungen und Add-Ons einzuführen; die Abhängigkeit von der Erneuerung der Abonnements seiner Kunden; das geringe Geschäftsvolumen, das Cellebrite über E-Commerce abwickelt; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz; das Risiko, zusätzliches Kapital für das Wachstum des Unternehmens zu benötigen; Risiken im Zusammenhang mit höheren Kosten oder der Nichtverfügbarkeit von Materialien, die zur Herstellung von Hardware-Produktkomponenten verwendet werden; Wechselkursschwankungen; langwierige Verkaufszyklen für einige der Lösungen von Cellebrite; kurzfristige Rückgänge bei neuen oder erneuerten Verträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, qualifiziertes Personal und leitende Angestellte zu halten; die Sicherheit des Betriebs von Cellebrite und die Integrität seiner Softwarelösungen; Risiken im Zusammenhang mit der negativen Publicity in Bezug auf das Geschäft von Cellebrite und die Verwendung seiner Produkte; Risiken im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von Cellebrite; die regulatorischen Einschränkungen, denen Cellebrite unterliegt; Risiken, die mit der Tätigkeit von Cellebrite in Israel verbunden sind, einschließlich des andauernden Krieges zwischen Israel und Hamas und dem Risiko eines größeren regionalen Konflikts; Risiken im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Corporate-Governance-Anforderungen, die für israelische Unternehmen gelten, und Risiken im Zusammenhang mit der Eigenschaft als ausländischer privater Emittent und aufstrebendes Wachstumsunternehmen; Marktvolatilität des Aktienkurses von Cellebrite; sich ändernde Steuergesetze und -vorschriften; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures, Partnerschaften und strategischen Initiativen; Risiken im Zusammenhang mit den bedeutenden internationalen Aktivitäten von Cellebrite; Risiken im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, zur Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen durch Cellebrite; Risiken in Bezug auf die Angemessenheit der bestehenden Systeme, Prozesse, Richtlinien, Verfahren, internen Kontrollen und des Personals von Cellebrite für die aktuellen und zukünftigen Betriebsabläufe und Berichtsanforderungen von Cellebrite; und andere Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risk Factors" im Jahresbericht von Cellebrite auf Formular 20-F, der am 27. April 2023 bei der SEC eingereicht wurde, und in anderen von Cellebrite bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Dokumenten, die kostenlos unter www.sec.gov verfügbar sind, aufgeführt werden. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in dieser Mitteilung oder anderswo gelten. Cellebrite ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, falls sich die Umstände ändern, soweit dies nicht durch Wertpapier- oder andere geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Medien

Jackie Labrecque

Sr. Manager of Content Strategy and Operations

jackie.labrecque@cellebrite.com

+1 771.241.7010

Investor Relations

Andrew Kramer

Vice President, Investor Relations

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760