Die Ölpreise bleiben unter Druck, nachdem die OPEC+ eine dritte monatliche Produktionserhöhung in Folge bestätigt hat. Dies verstärkt die rückläufige Stimmung an einem Markt, der bereits durch globale Handelsspannungen und geopolitische Risiken verunsichert ist, berichten die Devisenanalysten der Danske Bank. Dritte OPEC+-Erhöhung in Folge belastet ...

