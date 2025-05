Die OPEC+ führt eine weitere aggressive Angebotssteigerung durch. Mit dieser Erhöhung, die im Juni in Kraft tritt, wird ein Wechsel in der Politik vollzogen. Angesichts der Aussicht auf weitere starke Angebotssteigerungen in den kommenden Monaten haben wir unsere Ölprognosen nach unten korrigiert", so Warren Patterson, Rohstoffexperte bei ING. Saudis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...