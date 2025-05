Wollerau SZ - Guetli Shop Stans und Schlussgang Medien AG kooperieren mit Panini Suisse für das diesjährige Schwingerkönig-Sammelalbum. Die Ausgabe fokussiert sich auf Nachwuchstalente und bietet zusätzlich ein exklusives Gewinnspiel sowie fünf signierte Joel-Wicki-Sticker. Die als Guetli Shop Stans bekannte GSSH Projekte AG mit Sitz in Stans und die Schlussgang Medien AG mit Sitz in Luzern geben am 5. Mai erstmals in Zusammenarbeit mit dem italienischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...