Garching (ots) -Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird diesen Sommer Fußballfans auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen. Hisense begleitet das Turnier als offizieller Partner mit einer aufmerksamkeitsstarken Marketingkampagne und vielen spannenden Aktionen. Los geht's mit einer besonders lohnenden Cashback-Aktion.Der Countdown zur ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 läuft. Wer hautnah dabei sein möchte, wenn die besten 32 Vereinsmannschaften der Welt aufeinandertreffen - ohne selbst in die USA zu reisen - sollte jetzt über ein Entertainment-Upgrade nachdenken. Bei der Wahl der richtigen Produkte, die den Fußball-Sommer noch schöner werden lassen, gibt Hisense wertvolle Entscheidungshilfe: Unter dem Motto "Own the Moment" startet ab 2.5. bis 13.7.2025 eine großangelegte Cashback-Kampagne, bei der sich beim Kauf ausgewählter Produkte bis zu 1.000 Euro sparen lassen.Hero-Produkte aus allen ProduktkategorienKein Fußball-Turnier ohne den passenden Fernseher: Hisense schickt den 100 Zoll großen U7Q Mini-LED TV ins Rennen, der mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz flüssige Sport-Action ins Wohnzimmer transportiert. Noch bildgewaltiger wird es mit dem PL2 Laser Cinema: Bis zu 150 Zoll in 4K Ultra HD Qualität sind mit dem Laser Projektor möglich. Wer seine Freunde mit einer spontanen Fußballparty im Garten überraschen will, greift zum mobilen Smart Mini Projektor C2. Für kühle Getränke und frische Fan-Trikots ist natürlich auch gesorgt: Hisense hat an alles gedacht und bietet Cashback-Vorteile für einen Premium MultiDoor Kühlschrank mit TFT-Display genauso wie für die effiziente Waschmaschine mit smarter WiFi-Steuerung.Besonders hoher CashbackWer eines der Aktions-Modelle bei einem der teilnehmenden Händler kauft, kann sich bis zu 1.000 Euro Cashback sichern - so viel wie noch nie. Anja Zankl, Head of Marketing, Hisense Gorenje Germany GmbH betont: "Die erste Klub-WM ist wie jede Premiere natürlich etwas ganz Besonderes. Wir blicken mit einer Extraportion Spannung auf dieses Event. Daher haben wir uns die Auswahl unserer Hero-Produkte nicht leicht gemacht und freuen uns, in diesem Jahr besonders hohe Kaufanreize zu schaffen."Die Abwicklung ist für teilnehmende Händler und Kunden gewohnt einfach: Nach dem Kauf registrieren sich die Kunden auf der Kampagnen-Landing-Page (https://aktion.hisense.de/), lassen die Angaben überprüfen und erhalten den Cashback Betrag unkompliziert aufs Konto gutgeschrieben. Für die nötige Aufmerksamkeit sorgen Kampagnen-Materialien am POS, gezielte Newsletter und eine reichweitenstarke Bespielung der Social-Media-Kanäle.Weitere Informationen zu Hisense: www.hisense.deDetails zur Cashback-Aktion unter: https://aktion.hisense.de/Pressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6027406