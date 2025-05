Maranello - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat zum Jahresstart trotz nur geringer Verkaufssteigerungen deutlich mehr verdient. Der Umsatz zog um 13 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Dabei waren die Verkäufe nur um rund ein Prozent auf 3.593 Autos gestiegen. Ferrari-Chef Benedetto Vigna führte das auf neue Automodelle sowie mehr Sonderausstattungen zurück. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ...

