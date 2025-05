Am Fraunhofer ISE entsteht eine Pilotanlage zur Produktion von PV-Dachziegeln in Schindelstruktur. Projektpartner ist die Schweizer Freesuns. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat eine Pilotlinie für PV-Dachziegel in Freiburg implementiert. Die flexible, automatisierte Produktion erlaube es dem Projektpartner Freesuns, einem Schweizer Solardach-Hersteller, seine im Projekt neu entwickelten Matrix-Schindel-Dachziegel im Pilotmassstab zu fertigen, bevor es in die Massenfertigung ...

