Unternehmen setzen auf ServiceNow-Partner, wenn es um regulatorische Compliance, branchenspezifische Lösungen und KI-Innovationen geht

ServiceNow kommt dem Bedarf Europas an robuster Datensicherheit und Datenschutz durch EU-zentrierte Servicebereitstellungsmodelle und regionale Rechenzentren nach. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem global aufgestellten, KI-zentrierten Beratungs- und Forschungsunternehmen im Technologiebereich, veröffentlicht wurde.

Der 2025 ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners-Bericht für Europa deutet auf eine hohe Nachfrage von Unternehmen nach ServiceNow-Lösungen, die regionalspezifische Anforderungen erfüllen können, einschließlich eines Schwerpunkts auf ESG und Nachhaltigkeit und der Sicherstellung, dass Arbeitsabläufe mit strengen Vorschriften wie der GDPR und dem Digital Operational Resilience Act (DORA) konform sind.

"Die Dynamik europäischer Unternehmen unterscheidet sich erheblich von Unternehmen in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum oder in Japan", sagte Dr. Matthias Paletta, ISG Technology Modernization Solution Lead, EMEA. "Europäische Dienstleister sind gut gerüstet, die ServiceNow-Plattform effektiv zu nutzen, was zu hoher Akzeptanz, reibungslosen Übergängen und verbesserter Produktivität führt."

ServiceNow investiert erheblich in die europazentrierte Servicebereitstellung, um Daten-Compliance zu gewährleisten und stark regulierte Branchen wie die Finanzdienstleistungsbranche zu unterstützen. Beispielsweise ist DORA Accelerator von ServiceNow darauf ausgerichtet, Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa bei der Einhaltung der Vorschriften zu unterstützen.

Provider nutzen außerdem den Integration Hub von ServiceNow, um auf Tools und Services von Drittanbietern zuzugreifen, die für die Einhaltung von DORA relevant sind. Dazu gehört auch die Integration mit Sicherheits- und ITSM-Tools und wichtigen Systemen, um den Austausch und die Synchronisierung von Daten zu automatisieren.

Der Bericht merkt an, dass ServiceNow im vergangenen Jahr eine Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar in sein britisches Geschäft angekündigt hat, um seine KI-Ressourcen und seine Präsenz in diesem Land auszubauen. Das Softwareunternehmen rüstet seine Rechenzentren mit Nvidia-GPUs für die Verarbeitung von LLM-Daten auf und investiert über ServiceNow Ventures in reine ServiceNow-Anbieter, um Innovationen in den Bereichen KI, ML, Hyperautomatisierung, verteilte Cloud und Datenintelligenz voranzutreiben. Dem Bericht zufolge entpuppt sich ServiceNow als agentische Entwicklungsplattform, die zu einem besseren Gesamterlebnis führt.

"ServiceNow Ventures bietet Unternehmen in allen Wachstumsphasen Unterstützung, von der Prüfung der Produktstrategie bis hin zur Skalierung von Go-to-Market-Initiativen", sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Diese einzigartige Investitionsstrategie ist ein wichtiger Katalysator für das Wachstum von ServiceNow in Europa und dem Rest der Welt."

Der Bericht untersucht auch andere Trends, wie etwa die zunehmende Nachfrage nach branchenspezifischen Workflows in Branchen wie Fertigung, Energie, Einzelhandel und öffentlicher Sektor. Ferner wird über die wachsende Zahl von Anbietern berichtet, die Schulungen und Change-Management-Services anbieten, um eine erfolgreiche Einführung von ServiceNow sicherzustellen.

Weitere Einblicke in die Vorteile, die ServiceNow-Ökosystempartner realisieren, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der 2025 ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners-Bericht für Europa bewertet die Fähigkeiten von 38 Anbietern in drei Quadranten: ServiceNow Consulting and Implementation Services, ServiceNow Managed Services und Innovation on ServiceNow.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, DXC Technology, Fujitsu, HCLTech, Infosys, TCS, T-Systems und Wipro als Leader in jeweils drei Quadranten. Agineo, Atos, LTIMindtree, Plat4mation und Tech Mahindra werden in jeweils zwei Quadranten als Leader genannt. Kyndryl und Tietoevry werden in jeweils einem Quadrant als Leader aufgeführt.

Darüber hinaus werden Agineo, Devoteam, Inetum und Plat4mation in jeweils einem Quadranten als Rising Stars bezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wird HCLTech unter den ServiceNow-Ökosystemanbietern zum globalen ISG CX Star Performer 2025 ernannt. HCLTech erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Individuelle Versionen des Berichts sind bei Atos, Inetum und T-Systems erhältlich.

Der 2025 ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners-Bericht für Europa steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite zur Verfügung.

Über ISG Provider Lens

Die ISG Provider Lens Quadrant-Forschungsreihe ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen ISG-Beratungsteams kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle von detaillierten Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und den Unternehmenskunden von ISG Empfehlungen zu geben. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten, wobei in Zukunft weitere Märkte hinzukommen sollen. Für weitere Informationen über ISG Provider Lens Research besuchen sie bitte diese Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein global aufgestelltes, KI-zentriertes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich. Als vertrauenswürdiger Partner von über 900 Kunden darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen ist ISG seit Langem ein führender Anbieter im Bereich Technologie- und Business-Services, der nun an der Spitze der KI-Nutzung steht, um Organisationen zu operativen Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum zu verhelfen. ISG wurde 2006 gegründet und ist bekannt für seine firmeneigenen Marktdaten, tiefgehende Kenntnisse von Anbieterökosystemen und das Fachwissen seiner 1.600 Mitarbeitenden weltweit, die als Team Kunden dabei unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250506762430/de/

Contacts:

Presse:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com