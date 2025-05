AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Partnerschaft

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Swiss Medical Network wird Partner des Mayo Clinic Care Network



06.05.2025 / 17:40 CET/CEST





Pressemitteilung Fribourg, 6. Mai 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Swiss Medical Network wird Partner des Mayo Clinic Care Network Swiss Medical Network, eine 76.3%ige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA, kündigt eine bedeutende Partnerschaft mit der Mayo Clinic an: Sieben Kliniken und Zentren des Swiss Medical Network treten dem Mayo Clinic Care Network bei. Damit ist Swiss Medical Network die erste Gesundheitsinstitution in Westeuropa, der Teil dieses Netzwerkes wird. Die Vereinbarung umfasst die Clinique de Genolier, die Privatklinik Bethanien in Zürich, die Clinica Sant'Anna in Lugano sowie die Swiss Visio Zentren in Genolier, Montchoisi, Zürich und Bellinzona. Das Mayo Clinic Care Network ist eine ausgewählte Gruppe von über 45 medizinischen Institutionen weltweit, die mit der Mayo Clinic zusammenarbeiten, um Exzellenz in der Patientenversorgung zu fördern. Als Mitglied des Netzwerks wird Swiss Medical Network das international anerkannte Fachwissen, die fortschrittlichen medizinischen Kenntnisse und Best Practices der Mayo Clinic nutzen, um die Gesundheitsversorgung in der Schweiz weiter zu verbessern. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Programme zur Präventivmedizin - einschliesslich Executive Health und Check-ups - zu entwickeln, den Wissensaustausch in der ophthalmologischen Forschung zu fördern und die Ausbildung im Pflegebereich voranzutreiben. Für die Patienten bedeutet diese Zusammenarbeit fortschrittlichere Diagnosen und Behandlungen, spezifische Programme für Executive Health und Check-ups sowie Zugang zu internationalen Experten des Mayo Clinic Care Network - ohne das Land verlassen zu müssen. Komplexe Krebsfälle können den multidisziplinären Spezialisten der Mayo Clinic vorgestellt werden. Swiss Medical Network bleibt unabhängig und tritt einem globalen Ökosystem medizinischer Innovation und gemeinsamen Wissens bei. Das 2011 gegründete Mayo Clinic Care Network umfasst heute über 45 führende Gesundheitsorganisationen in den USA, Europa, dem Nahen Osten, Asien, Indien und Mexiko.



Weitere Informationen finden Sie unter www.swissmedical.net und www.mayoclinic.org . Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.



Ende der Medienmitteilungen