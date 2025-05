Zürich - Der Euro hat am Dienstag sowohl zum US-Dollar als auch zum Schweizer Franken zugelegt. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag 1,1347 Dollar nach 1,1318 im frühen Handel. Der Euro wird derweil zum Franken zu 0,9354 nach 0,9315 gehandelt. Das Dollar/Franken-Paar hat auf 0,8245 von 0,8230 angezogen. Der Euro nahm an Fahrt auf, nachdem Friedrich Merz im zweiten Anlauf zum deutschen Bundeskanzler gewählt wurde. Am ...

