Der US-Dollar hielt am Dienstag seine angebotene Haltung für einen weiteren Tag aufrecht, angesichts der allgegenwärtigen Tarifunsicherheit und des üblichen vorsichtigen Handels vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch.Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 7. Mai, wissen müssen: Der US-Dollar-Index (DXY) handelte zum dritten Mal in Folge defensiv ...

