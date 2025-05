Der DAX bastelte gestern noch munter weiter an seiner Erfolgsserie, was auch daran lag, dass die Märkte gerade auf Entspannung beim Thema Zölle hoffen. Doch am Sonntag sorgte US-Präsident Donald Trump mal wieder aus dem Nichts für neues Unbehagen, zumindest in der Entertainment-Industrie. Der US-Präsident kündigte an, Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Filme zu erheben, die nicht aus den USA stammen.

Den vollständigen Artikel lesen ...