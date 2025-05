Espelkamp - Ein Ehepaar ist am Dienstag bei einem schweren Verkehrsunfall im ostwestfälischen Espelkamp tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei Minden-Lübbecke mit.Der Unfall ereignete sich, als der 77-jährige Autofahrer zusammen mit seiner zwei Jahre jüngeren Ehefrau in einem Mercedes den Alten Postweg befuhr und offenbar auf die B 239 einfahren wollte.Zur gleichen Zeit war ein 23-jähriger Autofahrer aus Diepenau in einem Hyundai auf der B 239 in Fahrtrichtung Espelkamp unterwegs. Gegen 16 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Diese wurden durch den Aufprall von der Bundesstraße auf einen Gehweg geschleudert und blieben an einer Hecke stehen.Für das Ehepaar kam jede Hilfe zu spät, während der 23-Jährige schwerste Verletzungen erlitt. Eine Lebensgefahr konnte von den Rettungskräften vor Ort nicht ausgeschlossen werden, weshalb ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Der Verletzte wurde ins Johannes Wesling Klinikum nach Minden geflogen. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt, und ein VU-Team aus Bielefeld sowie Kräfte der Feuerwehr wurden zur Unterstützung angefordert.