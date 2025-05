Seit kurzem sind Schweizer Erdbeeren in den Läden erhältlich - erntefrisch und ohne lange Transportwege. In der Woche nach Ostern wurden 22 Tonnen geerntet; in der Haupterntezeit vom 19. Mai bis 14. Juni werden rund 1000 Tonnen pro Woche erwartet. Der Schweizer Obstverband rechnet mit einer guten Ernte im Umfang von insgesamt 7500 Tonnen. Foto © SOV Die bisher...

Den vollständigen Artikel lesen ...