Die Dominikanische Republik deckt 100 % des peruanischen Orangenmarktes ab. Die peruanischen Orangenexporte verzeichnen in der Saison 2024/25 einen starken Rückgang. Bildquelle: Pixabay Bis zur 16. Woche wurden nur 179 Tonnen ins Ausland verschickt, 61,34 % weniger als in dem gleichen Zeitraum 2024, als 463 Tonnen exportiert wurden. Alle Lieferungen gingen in die Dominikanische...

