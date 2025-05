DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

NORD STREAM 2 - Bis Freitag will ein Gericht in der Schweiz über ein Konkursverfahren in Bezug auf die Nord Stream 2 AG entscheiden. Dabei steht viel auf dem Spiel. "Schlimmstenfalls könnte Nord Stream 2 zum Spielball in den geopolitischen Spannungen zwischen Putin, Trump, der Ukraine und der EU werden", sagte Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umweltwelthilfe (DUH), dem Handelsblatt. Der US-Unternehmer Stephen Lynch, der Kontakte zur Regierung von Donald Trump pflegen soll, könnte die Pipeline dann eventuell günstig aus der Konkursmasse kaufen. Sein Plan sieht offenbar vor, die zerstörte Röhre reparieren zu lassen und in Betrieb zu nehmen. Trump scheint dieser Argumentation zu folgen. (Handelsblatt)

VAERIDION - Das Elektroflugzeug-Startup aus München strebt die Zulassung des E-Flugzeugs für das Jahr 2030 an. Die Fluggäste erwarten Preise in Höhe eines "ICE-Tickets der ersten Klasse". "Bis Jahresende werden wir das Antriebssystem am Boden im Labor testen und dort auf den Prüfstand stellen", kündigt Chef und Mitgründer Ivor van Dartel an. Das soll die Grundlage für den Erstflug legen, der bis Ende 2027 geplant ist. Bis 2030 will er den kommerziellen Betrieb aufnehmen. (Handelsblatt)

GUBOR - Der Schokoladenproduzent schließt sich mit dem Süßwarenhersteller Colian aus Polen zusammen. Beide sind familiengeführt. Gubor ist der Mutterkonzern der traditionsreichen Hersteller Rübezahl und Riegelein, Colian ist in Polen ein führender Anbieter von Waffeln, Keksen sowie Limonade und auch im Logistik- und Bausektor aktiv. Der Zusammenschluss beruhe auf einer "gleichberechtigten Partnerschaft", teilten beide Unternehmen mit. Es entsteht eine Süßwarengruppe mit etwa 4.200 Beschäftigten. (Handelsblatt)

QUANTUM SYSTEMS/PARLOA - Mit Quantum Systems aus München und Parloa aus Berlin sind am Dienstag gleich zwei deutsche Jungfirmen in die Riege der Startups mit Milliardenbewertung aufgestiegen. Die Firmen haben jeweils ihre Series-C-Finanzierungsrunde unter Dach und Fach gebracht. In München hat der Drohnenhersteller Quantum Systems bei Investoren 160 Mill. Euro eingesammelt, während in Berlin die KI-Firma Parloa 120 Mill. Dollar erhalten hat. Beide Startups sind nach eigenen Angaben im Rahmen der Deals zu Einhörnern aufgestiegen. Deutschland kam Ende 2024 laut Zahlen vom Startup-Verband auf insgesamt 28 Einhörner. (Börsen-Zeitung)

HKM - Die neue Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas legt ihr Aufsichtsratsmandat bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) nieder. "Ich habe am 5. Mai 2025 mit sofortiger Wirkung mein Aufsichtsratsmandat bei HKM niedergelegt, da dies nach dem Bundesministergesetz unvereinbar mit meiner künftigen Funktion als Mitglied der Bundesregierung ist", sagte Bas der Rheinischen Post. Zugleich betonte die SPD-Politikerin: "Selbstverständlich werde ich mich als Duisburger Bundestagsabgeordnete auch weiterhin für Stahlarbeitsplätze in meiner Heimatstadt einsetzen, insbesondere auch bei HKM." Thyssenkrupp will HKM schließen, falls sich kein Investor findet. 3.000 HKM-Arbeitsplätze in Duisburg sind bedroht. (Rheinische Post)

