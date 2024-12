The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2024ISIN NameAU000000CCZ2 CASTILLO COPPER LTDBMG1146K1018 BEIJING E.I.HOLD. HD-,10CA18914M1086 CLOUD3 VENTURES INC. O.N.CA78109M1077 RUA GOLD INC.CA8959791028 TRILOGY AI CORP.DE000A383SJ3 GUBOR SCHOKO ANL 24/29LU2365458905 BNP EA-GL.DE.GR U.ETFEOASE0015949334 FRAGBITE GROUP ABSE0017085285 KAHRS BONDCO 21/26 FLRUS92858V1017 VIZIO HLDG.CL.A DL-,0001XS1197775692 APTIV 15/25