4 Kilometer-Bohrlöcher in Folge - und der Markt schläft noch?!

Gerade als man dachte, die Story rund um Copper Giant Resources könne nicht spannender werden, sorgt das Unternehmen mit atemberaubenden Analyseergebnisse aus dem Vorzeigeprojekt Mocoa in Kolumbien für Furore.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Wer unsere Berichterstattung der letzten zwölf Monate verfolgt hat - dies ist bereits unser 15. Artikel zur Firma - wusste: Hier bahnt sich Großes an. Doch jetzt?

Jetzt wird es spektakulär.

Ein Bohrloch, das alles verändert

Copper Giant hat soeben sein bislang beeindruckendstes Bohrergebnis gemeldet:

Bohrloch MD-046:

? 656 Meter mit 0,52 % CuEq (0,39 % Cu, 0,03 % Mo) ab Oberfläche

? Darin enthalten: 72 Meter mit 0,94 % CuEq (0,74 % Cu, 0,05 % Mo)

? In einem Bereich, der bislang als Abraum eingestuft war!

Das ist kein gewöhnlicher Step-Out - hier wird ein ganzer Abschnitt des Projekts neu bewertet. Copper Giant beweist nicht nur Expansion, sondern verwandelt vermeintlichen Abraum in hochgradiges Kupfererz.

Und das kommt noch oben drauf:

Bohrloch MD-045: 1.166 m @ 0,46 % CuEq (inkl. 101 m @ 0,76 % CuEq)

Bohrloch MD-044: 1.141 m @ 0,46 % CuEq (inkl. 389 m @ 0,76 % CuEq)

Bohrloch MD-043: 1.229 m @ 0,58 % CuEq (inkl. 557 m @ 0,89 % CuEq)

Vier Bohrlöcher, jeweils über einen Kilometer lang. In alle Richtungen aufgefächert. Und das ab Oberfläche.



CEO Ian Harris bringt es auf den Punkt:

"Jeder Bohrmeter verändert unser Verständnis von Mocoa. Mit MD-046 sind wir in einen Bereich vorgedrungen, der im letzten Modell noch als Abraum galt. Vier Bohrungen in Folge zeigen kontinuierliche Kupfermineralisierung ab Oberfläche. Solche Möglichkeiten, ein Porphyrsystem von Distriktgröße zu erschließen, sind in dieser Marktphase extrem selten."