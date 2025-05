AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Pressemitteilung Genolier, 7. Mai 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Swiss Medical Network: Umsatzsteigerung von 21.4% im ersten Quartal 2025. Die Integrationen von Spital Zofingen und CentroMedico tragen Früchte. Swiss Medical Network startet mit einer anhaltenden Dynamik ins Geschäftsjahr 2025: Der konsolidierte Umsatz stieg im ersten Quartal 2025 um 21.4% auf CHF 258.6 Millionen. Das Wachstum wurde insbesondere durch die Integration von Spital Zofingen und CentroMedico getragen; auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 3.2%, was die Solidität des Kerngeschäfts unterstreicht. Unter den Einrichtungen der Gruppe verzeichnete die Privatklinik Bethanien in Zürich nach der Fusion der Kliniken Bethanien und Pyramide im Oktober 2024 das stärkste Wachstum (30.2%), gefolgt von der Clinica Sant'Anna (20.4%), die nun im Zentrum der neuen integrierten Versorgungsregion Rete Sant'Anna steht, und der Clinique de Genolier (8.4%). «Die robuste Geschäftstätigkeit unserer Spitäler und Kliniken in Verbindung mit dem Ausbau unseres ambulanten Netzwerks ermöglicht es uns, die Schaffung einer echten Versorgungskontinuität zu beschleunigen und die Umsetzung einer integrierten Versorgung zum Nutzen der Patienten und des Gesundheitssystems zu erleichtern», erklärt Dino Cauzza, CEO von Swiss Medical Network. Im Jahr 2025 wird Swiss Medical Network die Umsetzung seiner Entwicklungsstrategie und der selektiven Integration von Kliniken und medizinischen Zentren in Regionen mit hohem Potenzial fortsetzen, um die Schaffung integrierter Versorgungsregionen zu unterstützen. Die Gruppe rechnet für das Jahr mit einem Wachstum von über 20%. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.



