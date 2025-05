EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec erhält Fördergelder in Höhe von 2,5 Mio. USD für die Entwicklung von Tuberkulose-Therapien der nächsten Generation



07.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Gates Foundation unterstützt Evotec mit einem Zuschuss von 2,5 Mio. USD zur Generierung entscheidender Daten für die Entwicklung neuer Kombinationstherapien gegen Tuberkulose

Die Kooperation setzt die erfolgreiche Partnerschaft zur Bewertung neuer Therapieansätze fort, die auf eine Verkürzung der Behandlungsdauer und die Überwindung von Resistenzen gegen bestehende Therapien abzielen

Hamburg, 07. Mai 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Gates Foundation (GF) einen Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. USD erhalten hat. Ziel ist die Entwicklung neuartiger Behandlungsregime gegen Tuberkulose (TB). Dies ist bereits der zweite Zuschuss, den Evotec von der GF erhält, um mithilfe der hochmodernen translationalen Plattformen des Unternehmens neue und verbesserte TB-Therapien zu evaluieren. Die neue Förderung baut auf einer laufenden, fünfjährigen Partnerschaft auf, in deren Rahmen bereits standardisierte präklinische Daten generiert wurden, um kürzere, sicherere und wirksamere Medikamentenkombinationen gegen Tuberkulose zu entwickeln. Im Rahmen des neuen Zuschusses wird Evotec vielversprechende Behandlungsansätze weiter charakterisieren um die Entwicklung innovativer Tuberkulosebehandlungen, die die globale Gesundheit erheblich zu verbessern, zu beschleunigen Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentiert:

"Wir fühlen uns geehrt, diese neuen Fördergelder von der Gates Foundation zu erhalten. Er unterstreicht unser gemeinsames Engagement, bessere Behandlungsoptionen für Tuberkulose voranzutreiben. Durch unsere laufende Partnerschaft konnten wir bereits einen wichtigen Beitrag zur Identifizierung vielversprechender neuer Therapieansätze leisten. Dieser Zuschuss ermöglicht es uns, diese Arbeit fortzusetzen." Über Tuberkulose

Tuberkulose (TB) ist eine hochansteckende, durch die Luft übertragene Infektionskrankheit, die hauptsächlich durch Mycobacterium tuberculosis verursacht wird. Sie betrifft in der Regel die Lunge, kann aber auch andere Organe befallen. TB gehört nach wie vor zu den tödlichsten Infektionskrankheiten weltweit. Allein im Jahr 2021 erkrankten weltweit 10,6 Millionen Menschen an Tuberkulose, 1,6 Millionen Menschen starben daran. Multiresistente Tuberkulose (MDR-TB) stellt weiterhin eine große globale Gesundheitsbedrohung dar. Laut der Weltgesundheitsorganisation wurden 2021 etwa 450.000 neue Fälle registriert, die gegen Rifampicin und Isoniazid - die beiden wirksamsten Medikamente der Erstlinienbehandlung - resistent waren. Diese Formen der TB sind aufgrund unzureichender Diagnostik und Therapie über Jahre hinweg deutlich schwerer und teurer zu behandeln, was den dringenden Bedarf an schnelleren, sichereren und effektiveren Behandlungsmöglichkeiten unterstreicht. Evotec engagiert sich stark in der TB-Wirkstoffforschung und translationalen Forschung und ist Mitglied mehrerer globaler Partnerschaften mit philanthropischen, gemeinnützigen und privaten Organisationen. Dazu gehören unter anderem die TB Drug Accelerator (TBDA), ERA4TB (European Accelerator of Tuberculosis Regimens) sowie das Project to Accelerate New Treatments for Tuberculosis (PAN-TB). Über diese Partnerschaften leistet Evotec einen Beitrag zur gemeinsamen Mission, innovative TB-Medikamente und Behandlungsansätze schneller zu entwickeln und so die Versorgung aller TB-Patienten zu verbessern. Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Plattformen und modernster Technologien beschleunigen wir die Entwicklung lebensverändernder Medikamente - schneller, intelligenter und präziser. Unser Know-how umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und wird durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle unterstützt. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften, in denen wir wissenschaftliche Exzellenz mit operativer Agilität verbinden. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu - mit dem Ziel, diese zugänglicher und bezahlbarer zu machen. Mit einem starken Portfolio von über 100 gemeinsam gehaltenen und eigenen F&E-Projekten konzentrieren wir uns auf Schlüsseltherapiebereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Evotecs globales Team von mehr als 4.800 Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations

Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com Medien

Susanne Kreuter

VP Head of Strategic Marketing

Susanne.Kreuter@evotec.com



07.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com