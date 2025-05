BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat wegen des gestiegenen Wettbewerbs rund um Diabetes- und Abnehmmedikamente in den USA seinen Jahresausblick gesenkt. Das Stoxx-50-Schwergewicht rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für 2025 auf Basis konstanter Wechselkurse nun mit einem Umsatzwachstum um 13 bis 21 Prozent sowie mit einem Anstieg des operativen Gewinns um 16 bis 24 Prozent. Bisher hatten plus 16 bis 24 Prozent respektive plus 19 bis 27 Prozent im Plan gestanden. Die Novo-Nordisk-Führung betonte, gegen unrechtmäßige Nachahmermedikamente in den USA vorzugehen.

Im ersten Quartal steigerten die Dänen den Umsatz im Jahresvergleich auf Basis konstanter Wechselkurse um 18 Prozent auf 78 Milliarden dänische Kronen (10,5 Mrd Euro). Der operative Gewinn auf dieser Basis um ein Fünftel auf 38,8 Milliarden Kronen zu. Der Überschuss zog von etwas mehr als 25 Milliarden Kronen auf gut 29 Milliarden Kronen an./mis/zb