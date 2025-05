EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Schweizer Electronic AG: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 Wachstumspfad in Takt

Umsatz steigt im ersten Quartal erstmals auf 39,4 Mio. Euro

Prognose für das Jahr 2025 bestätigt Schramberg, 7. Mai 2025 - Die SCHWEIZER-Gruppe hat im ersten Quartal 2025 ihren Wachstumspfad fortgesetzt. Der Umsatz erreichte im ersten Quartal 2025 39,4 Mio. Euro und lag damit 14,9 Prozent über dem Vorquartal (Q4 2024: 34,4 Mio. Euro) und leicht über dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1 2024: 39,2 Mio. Euro). Durch den starken Anstieg mit Produkten über unser asiatisches Partnernetzwerk konnte der Rückgang des Umsatzes aus Eigenproduktion in Höhe von -10,5 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresquartal vollständig kompensiert werden. Der Handelsumsatz stieg zum Vorjahresquartal um +71,7 Prozent und machte zum Ende des ersten Quartals 2025 64,8 Prozent des Gesamtumsatzes aus (Q1 2024: 37,9 Prozent). Der Umsatz mit Automotive-Kunden belief sich auf 33,3 Mio. Euro (Q1 2024: 31,3 Mio. Euro), was einer Erhöhung zum ersten Quartal 2024 von +6,5 Prozent entspricht. Diese Kundengruppe repräsentiert im ersten Quartal 2025 84,7 Prozent des Umsatzes (Q1 2024: 80,0 Prozent). Der Auftragsbestand lag zum Ende des Quartals bei 229,8 Mio. Euro (31.12.2024: 220,4 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) betrug -1,5 Mio. Euro (Q1 2024: +2,1 Mio. Euro), was einer EBITDA-Quote von -3,7 Prozent entspricht (Q1 2024: +5,2 Prozent). Die im zweiten Halbjahr 2024 eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung zeigen Wirkung: Die Vertriebs- und Verwaltungskosten konnten beispielsweise um 8,5 Prozent gesenkt werden. Das Eigenkapital betrug zum Ende des Quartals 17,6 Mio. Euro (31.12.2024: 21,6 Mio. Euro). Die Veränderung resultierte im Wesentlichen aus dem negativen Konzernergebnis. Gleichzeitig konnte die Netto-Verschuldung gegenüber dem Bilanzstichtag um -2,3 Mio. Euro auf 11,2 Mio. Euro reduziert werden (31.12.2024: 13,5 Mio. Euro). Prognose bestätigt

Das Management bestätigt die im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2024 abgegebene Prognose. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet SCHWEIZER weiterhin einen Umsatz im Korridor von 130 bis 165 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen +3 und +8 Mio. Euro (2024: -0,3 Mio. Euro). Insgesamt bleibt jedoch die Unsicherheit durch geopolitische Spannungen, eine schwache globale Nachfrage und weiterhin hohe Energiepreise bestehen. Das bereits im Jahr 2024 gestartete Programm zur Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung wird konsequent weiterverfolgt. Das Programm verfolgt das Ziel, die internen Strukturen und Prozesse den aktuellen künftigen Marktgegebenheiten anzupassen. Die Marktsituation wird fortlaufend beobachtet, und auf Basis aktueller Erkenntnisse werden die Erwartungen überprüft. Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

