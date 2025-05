Heidelberg (ots) -- Angebot richtet sich an steigenden Bedarf von Ladeparks, Logistikdepots oder Speditionsflotten- Amperfied bedient Nachfrage nach Systemlösungen für schnelles Laden mit neuem DC-Produkt und performancebasiertem Serviceangebot- DC wird Teil eines verfügbarkeitsbasierten Betriebsstundenmodells- Modulare Technik für optimale Auslastung des Ladesystems und geringen Platzbedarf- Premiere auf der Power2Drive 2025Die Amperfied GmbH, ein Tochterunternehmen der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), steigt in den Markt für Schnellladelösungen inklusive eines umfangreichen Serviceangebots ein. Dazu stellt das Unternehmen erstmalig auf der Fachmesse Power2Drive in München ihre modulare DC-Schnellladelösung unter dem Namen Amperfied Dynamic DC vor, die Verfügbarkeit und Effizienz in den Mittelpunkt stellt. Das Angebot richtet sich vor allem an den steigenden Bedarf von Ladeparks, Logistikdepots oder Speditionsflotten nach hochverfügbaren Systemlösungen. Denn nur mit schnellen und funktionierenden Ladepunkten können sowohl Ladeinfrastrukturbetreiber (Charge Point Operators, CPOs) ausreichend Erträge erzielen und ihre Kunden zufriedenstellen als auch Logistiker ihre Lieferketten aufrechterhalten."Die Sicherstellung von hohem Durchsatz und Verfügbarkeit ist die zentrale Herausforderung für Betreiber von Ladeinfrastruktur in Ladeparks, Logistiker oder Retailer", erklärt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Genau diesen Bedarf adressieren wir mit einer Kombination aus der modularen Hardware von Amperfied Dynamic DC mit dynamischer Leistungsverteilung, hoher Skalierbarkeit sowie platzsparendem Design und einem umfassenden, performanceorientierten Serviceangebot, wie es HEIDELBERG weltweit bieten kann."DC wird Teil des verfügbarkeitsbasierten BetriebsstundenmodellsDie Zukunft des kommerziellen Ladens wird im wachsenden Markt des DC-Schnellladens erwartet. Dazu sind Systeme und Service in Industriequalität erforderlich. "Mit 175 Jahren Expertise im Hochleistungsmaschinenbau und dem zuverlässigen Betrieb von Investitionsgütern bringt HEIDELBERG seine gesamte industrielle Kompetenz ein", erklärt Jürgen Otto. "HEIDELBERG wird mit seinem engmaschigen Service- und Logistiknetz für reaktionsschnellen Support und hohe Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur sorgen."Das angekündigte DC-Produkt wird Amperfied daher auch in einem sogenannten verfügbarkeitsbasierten Betriebsstundenmodell anbieten, das auf der Erfahrung von HEIDELBERG im Betrieb von Investitionsgütern und performancebasierten Serviceangeboten basiert. Robin Karpp, Geschäftsführer der Amperfied GmbH erklärt: "Statt die reine Hardware zu kaufen, zahlen unsere Kunden nur, wenn sie tatsächlich Energie verkaufen können. So schaffen wir gleichgerichtete Interessen. Wir sind für eine funktionierende Ladeinfrastruktur verantwortlich. Die Betreiber müssen sich nur um die Auslastung des Ladeparks kümmern." Dies minimiert das finanzielle Risiko für Betreiber und reduziert die Anfangsinvestitionen.HEIDELBERG will mit Amperfied mittelfristig eine Position unter den führenden Systemanbietern von Ladelösungen für Unternehmen und öffentliche Bereiche in Europa einnehmen. Im Vordergrund steht dabei der Betrieb von Ladeinfrastruktur mit dem Ziel der maximalen Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit als Dienstleistung mit stabilen wiederkehrenden Umsätzen.Premiere auf der Power2Drive 2025Die neue Schnellladelösung Amperfied Dynamic DC wird vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Power2Drive Messe vorgestellt. Interessierte können sich am Messestand C6.630 von Amperfied die Lösung von Experten erklären lassen. Das Produkt ist für den europäischen Markt konzipiert, der Marktstart erfolgt ab 2026 in der DACH-Region.Weitergehende Informationen zu technischen Spezifikationen, Serviceangebot und zur Marktentwicklung:Technische Spezifikationen: Modulare Technik für optimale Auslastung des Ladesystems und geringen Platzbedarf- Amperfied Dynamic DC besteht aus einer zentralen Leistungseinheit, die die verfügbare Ladeleistung intelligent und dynamisch an die bis zu sechs angeschlossenen Dispenser mit je zwei Ladepunkten verteilt.- Die intelligente Steuerung sorgt dafür, dass die Energie so an die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt wird, dass die Auslastung des Gesamtsystems optimiert und ungenutzte Kapazitäten in der zentralen Leistungseinheit vermieden werden - ein klarer Vorteil gegenüber starren Standalone-Lösungen.- Dank des modularen Aufbaus lässt sich das System flexibel konfigurieren: Betreiber wählen zwischen maximaler Ladepunktanzahl (bis zu 12 Ladepunkte mit bis zu 300 A/240 kW), höchster Einzelleistung (bis zu 8 Ladepunkte mit bis zu 500 A/480 kW) oder einer bedarfsgerechten Mischung aus beidem.- Die bewusst schlanke Bauform der Dispenser ist ideal für enge Parkflächen und erlaubt die Installation ohne Stellplatzverlust.- Ein 15,6-Zoll-Touchdisplay sorgt für eine intuitive Bedienung, während der etablierte CCS2-Stecker eine hohe Kompatibilität vom Pkw bis zum Lkw gewährleistet.Umfassendes Servicepaket maximiert Verfügbarkeit der Ladepunkte- Ein weiteres Kernmerkmal ist die intelligente Software. Als Basis für die Steuerung und Kommunikation setzt Amperfied auf PIONIX BaseCamp. Dieses basiert auf dem Open-Source-Framework EVerest, das eine breite Kompatibilität und eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewährleistet. Hierauf bauen das User Interface und weitere anwendungsspezifische Softwarekomponenten auf.- Funktionen für Predictive Maintenance und Monitoring erkennen Ausfälle frühzeitig und steuern Wartungs- und Entstörungsmaßnahmen vorausschauend.- In Verbindung mit einem umfassenden Servicepaket wird so die Verfügbarkeit der Ladepunkte maximiert.Wachsender Markt mit hohen Anforderungen- Der globale Markt für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge wuchs 2024 um 25 Prozent auf 17,1 Millionen Fahrzeuge - trotz eines Rückgangs in Deutschland. 2025 wird laut VDA in Deutschland ein Zuwachs von 53 Prozent bei elektrifizierten Pkw und 75 Prozent bei rein-batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) erwartet.- Stand 24. Februar 2025 gab es in Deutschland 123.401 Normalladepunkte (22 kW und weniger) und 34.276 Schnellladepunkte (mit mehr als 22 kW), die insgesamt über eine Ladeleistung von 5,94 GW verfügten. Bis 2030 werden bis zu 680.000 öffentliche Ladepunkte mit insgesamt 23,3 bis 32,4 GW Leistung benötigt, darunter 90.000 HPC-Ladepunkte (150 kW+), so die Studie "Ladeinfrastruktur nach 2025/2030".- DC- und insbesondere HPC-Ladepunkte ermöglichen kürzere Ladezeiten, höheren Kundendurchsatz und effizientere Nutzung von Stellflächen. Innerhalb des DC-Marktes werden besonders modular aufgebaute Systeme an Bedeutung gewinnen, da sie Leistungselektronik und Wärmemanagement zentralisieren, Kosten senken und den Platzbedarf minimieren. Studien wie die der Boston Consulting Group bestätigen dies ("EV Charging: Will Modular Architecture Be the Holy Grail?", Boston Consulting Group 2024).- Parallel zur wachsenden Pkw-Elektromobilität gewinnt auch die Elektrifizierung des Nutzfahrzeugsektors an Fahrt. Die PwC-Studie "Battery-electric trucks on the rise" prognostiziert, dass bis 2030 weltweit mehr als 20 Prozent aller Lkw und Busse batterieelektrisch angetrieben sein werden.Über HEIDELBERG:Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einemklaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.Service: Das aktuelle HEIDELBERG Whitepaper "Elektromobilität für eine erfolgreiche Energiewende" finden Sie auf unserer Website (http://www.heidelberg.com/e-mobilitaet) zum Download.Weitere Informationen zur Amperfied Wallbox:Internet: www.amperfied.comE-Mail: info@amperfied.comWallbox Hotline: +49 6222-82-2266Bildmaterial (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/press_relations/media_library/overview_media_library_1/media_gallery_overview.jsp) und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Für weitere Informationen:Group CommunicationsThomas FichtlTelefon: +49 6222 82- 67123E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com