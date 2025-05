München (ots) -Von 7. bis 9. Mai 2025 präsentiert VERBUND im Rahmen der EM-Power, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen, spannende Neuigkeiten für die Energiezukunft.Die Smarter E-Europe in München ist in den vergangenen Jahren zu einer der größten energiewirtschaftlichen Plattform gewachsen. Sie vereint vier Fachmessen unter einem Dach: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Mit mehr als 3.000 Ausstellern bietet sie ein umfassendes Rahmenprogramm und vier begleitende Fachkonferenzen. VERBUND, einer der größten Wasserkraftstromerzeuger Europas, präsentiert sich in Halle B5, Stand B5.360. VERBUND hat jahrzehntelange Erfahrung in der Erzeugung, im Handel und im Vertrieb von Strom, ist seit über 25 Jahren erfahrener Player auf dem deutschen Markt und entscheidender Player für das Gelingen der Energiewende in Österreich.VERBUND EM-Power Europe - Highlights 2025Im Fokus stehen vernetzte Lösungen von Großbatteriespeichern, Flexibilitätsangeboten, Digitalisierungslösungen bis hin zu grünem Wasserstoff für die Energietransformation:- Großbatteriespeicher: Wegbereiter der Energiewende- Batteriespeichervermarktung: Optimale Wirtschaftlichkeit durch Multi-Use Vermarktung- Flexibilitätsvermarktung: Der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende- E-Ladeinfrastruktur: Maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für eine nachhaltige Klimabilanz- Messehighlight: Präsentation des Echtzeit-Datenökosystems mit TTTech Zyne- Grüner Wasserstoff: Schlüssel für die klimafreundliche Industrie der ZukunftVERBUND-Angebote im ÜberblickGroßbatteriespeicher: Wegbereiter der EnergiewendeDer Ausbau von Wind- und Solarenergie führt zu großen Schwankungen im Stromnetz. Batteriespeicher gleichen diese Schwankungen aus. Mit netzdienlichen Dienstleistungen sichern Batteriespeicher das Verteilnetz und helfen, erneuerbare Energien zu integrieren. Durch Einspeisung von Leistung und Arbeit werden Kosten für die Nutzung der vorgelagerten Netz- oder Umspann-ebenen eingespart. Überschüssige Energie wird am Regelenergiemarkt oder Intradaymarkt genutzt. Mit bereits 110 MW / 130 MWh im operativen Betrieb an elf Standorten in Deutschland und weiteren 300 MW in Planung positioniert sich VERBUND als bedeutender Akteur im Bereich Batteriespeicher und verfolgt damit konsequent das Ziel von rund 1 GW Speicherleistung bis 2030. Dafür bietet VERBUND Partnern wie Stadtwerken, Industriekund:innen, Projektentwickler:innen unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit an.Flexibilitätsvermarktung: Der Schlüssel zum Gelingen der EnergiewendeIntelligent, digital und flexibel sind die Lösungen für die sichere Energieversorgung. Erzeugung und Verbrauch in Balance zu halten, zählt zu den großen Herausforderungen der Energiewende.Mit VERBUND-Power-Flex bietet VERBUND eine maßgeschneiderte Vermarktungslösung inklusive Optimierung an allen Energiemärkten. Flexible Anlagen und Speichersysteme werden bedarfsorientiert optimiert und gewinnbringend eingesetzt. Dies ermöglicht es Anlagenbetreiber:innen, zusätzliche Erlöse zu generieren und einen Beitrag für ein stabiles Stromnetz zu leisten.Von der Verfügbarkeitsmeldung über die Einsatzoptimierung an allen kurzfristigen Energiemärktenbis hin zur Anlagensteuerung und zum transparenten Reporting wird alles vollautomatisiert abgewickelt. Die eigens von VERBUND entwickelten Handelsalgorithmen sorgen für das intelligentePlatzieren der Angebote und berücksichtigen dabei die Opportunitäten an allen Märkten.E-Ladeinfrastruktur: Charging-Lösungen verbinden die Energie- und MobilitätswendeVERBUND bietet All-in-One-Ladeinfrastrukturlösungen für Unternehmen, die Immobilienwirtschaft, Hotellerie, Gastro und den Retailbereich, um den Einstieg in die Elektromobilität zu erleichtern. Damit unterstützt VERBUND powered by SMATRICS als Komplettlösungsanbieter für Energie und Nachhaltigkeit die Industrie-, Immobilien- und Transportsektoren aktiv auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität und verknüpft die Energie- mit der Mobilitätswende. Das stärkt die Standort-Attraktivität, schärft das grüne Image und verbessert die CO2-Bilanz.Messehighlight: Präsentation des ersten VERBUND Kundenprojekts mit TTTech ZyneIn einer Innovationspartnerschaft setzt VERBUND auf das heuer gegründete Joint Venture TTTech ZYNE, welches ab Mitte 2025 eine zuverlässige und sichere Echtzeit-Energiemanagement-Lösung anbietet, die als intelligente Brücke zwischen Industrie, Energieversorgern und kommunalen Stadtwerken fungiert. Das gemeinsam in Entwicklung befindliche Energiemanagement Produkt "Energy Performance System (EPS)" moduliert und adaptiert die Vollversorgung von dezentralen Anlagen, integriert PV-Eigenstromerzeugung, steuert & priorisiert Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und optimiert Batteriespeicher mit dem Ziel der Kostenoptierung des gesamten Energiesystems in Spitzenzeiten. Das EPS bietet eine ganzheitliche Lösung, die die Herausforderungen der modernen Energieversorgung für unsere Kund:innen meistert.Geänderte Rahmenbedingungen am Energiemarkt haben dazu geführt, dass Energiekosten einen entscheidenden Standortfaktor darstellen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und sichere, vertrauenswürdige Lösungen für kritische Infrastrukturen. Echtzeit-Daten spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie ermöglichen Unternehmen, flexibel auf Marktsignale zu reagieren, Ausgleichsenergiekosten zu reduzieren und Energieflüsse dynamisch anzupassen. VERBUND bringt als strategischer Partner und Leitkunde sein Know-how am Energiemarkt sowie seine langjährige Erfahrung mit industriellen Energiekund:innen in die gemeinsame Entwicklung mit ein.Martin Wagner, Geschäftsführer von VERBUND Energy4Business, sagt: "Die Lösung von TTTech ZYNE bietet uns als Energieversorger neue Geschäftsoptionen. Unter dem VERBUND-Produkt EPS - Energy Performance System entsteht die Möglichkeit für unsere Industrie- und Gewerbekund:innen ihr Energiesystem in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. Durch den Zugriff von VERBUND auf diese Daten, können wir unseren Kund:innen risiko- und kostenoptimierte Tarife anbieten sowie die Standorte optimal bewirtschaften. Die Kombination unserer Expertise im Energiemarkt mit den fortschrittlichen Technologien von TTTech ZYNE ist der Schlüssel, um die Herausforderungen der Energiewende gemeinsam zu meistern."Tobias Birsak von TTTech ZYNE ergänzt: "Unsere Plattform unterstützt Energieversorger wie VERBUND bei der Reduktion von Ausgleichsenergiekosten und der Entwicklung innovativer Tarifmodelle. Gleichzeitig bieten wir Industrieunternehmen eine sichere Lösung für mehr Kostentransparenz, bessere Planung und Optimierung ihres Energieeinsatzes. Wir freuen uns sehr, dass unsere Lösung in diesem Projekt bereits im Praxiseinsatz getestet wird."Grüner Wasserstoff: Schlüssel für die klimafreundliche Industrie der ZukunftWasserstoff wird ein wichtiger Bestandteil des Energiesystems der Zukunft sein, insbesondere in jenen Anwendungen, die nicht elektrifiziert oder auf andere Weise dekarbonisiert werden können. Die Reduktion von CO2-Emissionen in der Industrie, ihre Standortsicherung und der steigende Bedarf sind wesentliche Treiber der Energiewende.Daher entwickelt VERBUND Wasserstoffprojekte in Kooperation mit Partnerunternehmen aus energieintensiven Branchen wie Stahl, Düngemittel und Schwertransport. Die lokale Erzeugung von grünem Wasserstoff direkt bei den Kund:innen garantiert eine zuverlässige Versorgung. Die zukünftig steigenden Bedarfe für den Wirtschaftsstandort Europa erfordern zudem langfristig gesicherte Lösungen. VERBUND arbeitet an groß-skaligen Wasserstoffimportprojekten und dem Aufbau diversifizierter Importrouten, um die Versorgung unserer Kund:innen in unseren Kernmärkten zu gewährleisten.Pressekontakt:VERBUND Energy4Business GmbHMartha SalaquardaLeitung Marketing & KommunikationTel.: +43 (0)664-828 7594E-Mail: martha.salaquarda@verbund.comOriginal-Content von: VERBUND Energy4Business, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175432/6027582