Tocvan entdeckt einen weiteren oberflächennahen hochgradigen Korridor auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar und durchteuft bei Bohrungen 6,1 Meter mit 5,4 g/t Gold und 39 g/t Silber innerhalb eines Abschnitts von 41,2 Metern mit 1,0 g/t Gold und 10 g/t Silber

Wichtigste Ergebnisse:

- Die RC-Bohrungen auf der zur 100 % vom Unternehmen kontrollierten South Block Expansion Zone halten an

Erweiterung der bekannten Mineralisierung nach Norden

Bohrloch JES-25-114 enthält einen Abschnitt von 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au und 10 g/t Ag einschließlich 6,1 Meter mit 5,4 g/t Au und 39 g/t Ag anomale Mineralisierung auf 129,6 Metern mit durchschnittlich 0,3 g/t Au und 4 g/t Ag Übereinstimmung mit geophysikalischer Anomalie (Resistivität), die sich über 250 Meter in vertikaler Richtung erstreckt



- Ergebnisse für sieben RC-Bohrungen stehen aus

einschließlich des Bohrlochs, das dem Abschnitt von 3,1 m mit 19,4 g/t Au enthalten in 106,6 m mit 0,6 g/t Au (JES-24-101) nachgehen sollte

Calgary, Alberta - 7. Mai 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich, die Ergebnisse der ersten RC-Bohrungen (Reverse Circulation, Bohrungen mit Umkehrspülung) bekannt zu geben, die im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im bergbaufreundlichen Sonora (Mexiko) absolviert wurden. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt nun auf dem zu 100 % unter der Kontrolle des Unternehmens stehenden Erweiterungsgebiets, wo die jüngsten Erkundungsbohrungen eine bedeutende Mineralisierung entdeckten (siehe Pressemeldung vom 25. Februar 2025). Die heutigen Ergebnisse schließen auch die Ergebnisse eines Bohrlochs ein, das dem Erkundungsbohrloch JES-24-102 nachgehen sollte. In JES-24-102 wurde ein Abschnitt von 16,8 m mit 0,4 g/t Au und 6 g/t Ag durchteuft. Höhepunkt der heute veröffentlichten Ergebnisse ist ein Abschnitt von 6,1 Metern mit 5,4 g/t Au und 39 g/t Ag, der in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au und 10 g/t Ag ab 33,6 Meter Bohrlochtiefe (etwa 20 Meter Tiefe ab Oberflächenniveau) enthalten ist (JES-25-114). In diesem Bohrloch wurde das bislang am weitesten nordöstlich gelegene hochgradige Vorkommen durchteuft. Es sind bereits Anschlussbohrungen im Gange, um zu ermitteln, ob diese Mineralisierung mit dem Korridor 4-T verbunden ist, der 380 Meter weiter südöstlich gut definiert ist. Die Entdeckung fällt mit einer Resistivitätsanomalie zusammen, die sich gemäß einer CSAMT-Vermessung (Controlled Source Audio-Frequency Magnetotellurics) über einen vertikalen Abschnitt von 250 Metern erstreckt (siehe Abbildung 2). JES-25-114 befindet sich überdies 170 Meter östlich von JES-24-101 (3,1 Meter mit 19,4 g/t Au enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au), und der enge Zusammenhang einer hochgradigen Goldmineralisierung mit einer intrusiven Einheit in beiden Bohrlöchern legt nahe, dass sie Teil desselben mineralisierten Trends sein könnten. Die auf JES-24-101 abzielenden Anschlussbohrungen wurden abgeschlossen und bei der Kartierung des umliegenden Gebiets wurden weiter nördlich unterirdische Abbaustätten ermittelt. Bei den RC-Bohrungen in diesem Gebiet wurden mehrere Erzgangzonen durchschnitten, die den in JES-24-101 entdeckten mineralisierten Abschnitten ähnlich zu sein scheinen; die Ergebnisse für diese Bohrungen stehen noch aus.

Ergebnisse von sieben RC-Bohrlöchern stehen noch aus, einschließlich der Bohrungen, die JES-24-101 nachgehen sollten. In JES-24-101 wurde ein Abschnitt von 3,1 Metern mit 19,4 g/t Au durchteuft, der Teil eines breiteren Abschnitts von 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au war.

"Diese ersten Ergebnisse unseres jüngsten Bohrprogramms bei Gran Pilar stimmen uns sehr positiv, denn sie belegen erneut das bedeutende Potenzial des Projekts für die Entdeckung einer oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung", so Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. "Mit der Entdeckung eines weiteren hochgradigen Korridors im Erweiterungsgebiet in Verbindung mit einer geophysikalischen Anomalie, die sich über einen vertikalen Bereich von 250 Metern erstreckt, werden das Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung bei Gran Pilar verdeutlicht. Die Ergebnisse von sieben weiteren Bohrlöchern stehen noch aus, einschließlich jener, die den außergewöhnlichen Gehalten, die in JES-24-101 durchteuft wurden, nachgehen sollten. Wir sind angesichts dessen bestrebt, diese entstehende Zone weiter zu definieren und ihr volles Potenzial zu erschließen. Angesichts dieser Ergebnisse in Kombination mit der soliden Wirtschaftlichkeit unserer geplanten Pilotanlage zeichnet sich Gran Pilar als herausragendes Gold-Silber-Projekt in Sonora ab, insbesondere vor dem Hintergrund der rekordhohen Goldpreise."

Abbildung 1. Karte der Ziele im Bereich South Block, wo derzeit gebohrt wird. Die Zielgebiete, in denen bislang noch keine Bohrungen absolviert wurden, erstrecken sich über einen Kilometer nach Norden und 1,5 Kilometer nach Osten. Die aktuellen Bohrergebnisse sind hervorgehoben. Die roten Kreise zeigen Bodenproben mit anomalen Goldwerten an. Die roten Diamante zeigen Gesteinsproben mit anomalen Goldwerten an.

Tabelle 1. Übersicht über die in der heutigen Mitteilung veröffentlichten Bohrergebnisse. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Bohrlängen; derzeit reicht die Informationslage nicht aus, um die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) JES-25-113 56,43 59,48 3,05 0,22 12,5 und 120,48 122,00 1,53 0,13 0,6 JES-25-114 4,58 134,20 129,63 0,34 4,0 einschließlich 33,55 74,73 41,18 1,02 9,6 einschließlich 41,18 47,28 6,10 5,43 39,4 einschließlich 44,23 45,75 1,53 15,85 140,5 und 57,95 65,58 7,63 0,84 14,2 sowie 128,10 134,20 6,10 0,17 2,3 JES-25-115 15,25 16,78 1,53 0,13 0,9

Erörterung der Ergebnisse

JES-25-113: In diesem Bohrloch wurden zwei mineralisierte Zonen durchteuft: Der erste Abschnitt von 3,05 Metern enthielt 0,22 g/t Au und 12,5 g/t Ag ab 56,43 Meter Tiefe, der zweite von 1,53 Metern 0,13 g/t Au und 0,6 g/t Ag ab 120,48 Metern. Diese Ergebnisse deuten auf das Vorkommen einer niedriggradigen Mineralisierung in der Tiefe hin, was bedeutet, dass die Ausmaße der Mineralisierung in diesem Gebiet möglicherweise erweitert werden können. Die Pathfinder-Geochemie deutet auch auf die Nähe zu einer Mineralisierung mit Zonen (0,0 bis 19,8 m und 47,3 bis 137,3 m) mit erhöhtem Arsengehalt von bis zu 3.500 ppm hin.

JES-25-114: Dieses Bohrloch lieferte mit einem breiten Abschnitt von 129,63 Metern mit 0,34 g/t Au und 4,0 g/t Ag ab 4,58 Meter Bohrlochtiefe eine bedeutende Mineralisierung. Innerhalb dieses Abschnitts konnte eine hochgradigere Zone von 41,18 Metern mit 1,02 g/t Au und 9,6 g/t Ag durchteuft, einschließlich 6,10 Meter mit 5,43 g/t Au und 39,4 g/t Ag und eines Abschnitts von 1,53 Metern mit Spitzenwerten von 15,85 g/t Au und 140,5 g/t Ag, ermittelt werden. Zudem wurden mineralisierte Zonen von 7,63 Metern mit 0,84 g/t Au und 14,2 g/t Ag bzw. 6,10 Metern mit 0,17 g/t Au und 2,3 g/t Ag durchteuft. Der hochgradige Abschnitt korreliert mit einem starken Rückgang der Resistivität, wie aus dem CSAMT-Inversionsmodell (Abbildung 2) hervorgeht. Dies legt nahe, dass die Mineralisierung mit Verwerfungen und Kontaktzonen im Zusammenhang steht.

JES-25-115: Dieses Bohrloch wies einen schmalen Abschnitt von 1,53 Metern mit 0,13 g/t Au und 0,9 g/t Ag ab 15,25 Meter Tiefe auf, was auf eine geringfügige Mineralisierung nahe der Oberfläche hinweist. Die Pathfinder-Geochemie deutet ebenfalls auf eine Nähe zur Mineralisierung hin, wobei der Arsengehalt von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 125,1 Metern erhöht ist.

Abbildung 2. Querschnitt des Bohrlochs JES-25-114 Richtung Nordwesten auf einem CSAMT-Inversionsmodell der Resistivität. Der hochgradige Abschnitt des Bohrlochs stimmt mit einem tiefen Einbruch der Resistivität überein, von dem angenommen wird, dass er von Verwerfungen und Kontaktzonen verursacht wird. Die Tiefenausdehnung des Zielgebiets wurde noch nicht erprobt; das Ziel ist nach wie vor auch entlang des Streichens mehrere hundert Meter in Richtung Nordwesten und Südosten offen.

Abbildung 3. 3D-Längsschnitt der Main Zone und des neuen Erweiterungsziels im Norden (linke Seite der Abbildung). Die Ergebnisse von sieben RC-Bohrlöchern stehen noch aus.

Tabelle 2. Zusammenfassung der Lage und Ausrichtungen der Bohransatzpunkte. Die Koordinaten sind in UTM NAD 27, Zone 12N angegeben.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m) JES-25-113 617610 3144933 398 45 -45 137,25 JES-25-114 617610 3144933 398 230 -45 164,70 JES-25-115 617827 3144824 407 345 -45 150,98

Abbildung 4. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigem Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar

- Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen 2024 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

42,7m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 10,9 g/t Au

56,4m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 14,7 g/t Au

16,8m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4" bis +1/8")

- Die feine Fraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, erarbeitet das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Market-Making-Dienstleistungen

Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass es die Firma Integral Wealth Securities Limited ("Integral") mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ("CSE") beauftragt hat. Integral wird mit Wertpapieren des Unternehmens an der CSE handeln, um einen ordnungsgemäßen Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens zu gewährleisten.

Die am 5. Mai 2025 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Integral (die "Vereinbarung") hat eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten. Die Vereinbarung sieht vor, dass Integral eine Vergütung in Höhe von 6.000 CAD pro Monat erhält, wobei die erste monatliche Zahlung bei Unterzeichnung der Vereinbarung durch das Unternehmen erfolgte und die Gebühr danach jeweils am ersten Tag des Monats fällig ist. Nach Ablauf des dritten Monats kann das Unternehmen die Vereinbarung mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigen. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren, und Integral erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung.

Das Unternehmen und Integral sind nicht miteinander verbunden und stehen in keiner Beziehung zueinander. Integral ist Mitglied der Canadian Investment Regulatory Organization ("CIRO") und hat Zugang zu allen kanadischen Börsen und alternativen Handelssystemen. Das für alle von Integral als Auftraggeber getätigten Handelsgeschäfte erforderliche Kapital und die erforderlichen Wertpapiere werden von Integral bereitgestellt.

Integral Wealth Securities Limited ist ein unabhängiger, von der CIRO lizenzierter Investment-Dealer, der in den Bereichen Market-Making, Investmentbanking und Vermögensverwaltung tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über neun Niederlassungen in ganz Kanada. Die von der FINRA lizenzierte US-Broker-Dealer-Tochtergesellschaft Integral Wealth Securities LLC hat ihren Sitz in Malvern (Pennsylvania) und bietet Investmentbanking sowie Privatplatzierungsdienstleistungen an.

Integral und die Kunden der Firma können in Zukunft möglicherweise eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben. Integral steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Integral ist für die Kosten verantwortlich, die der Firma beim Kauf und Verkauf von Stammaktien des Unternehmens entstehen, und kein Dritter wird Mittel oder Wertpapiere für die Market-Making-Aktivitäten zur Verfügung stellen.

Marketingvereinbarung

Tocvan freut sich ferner bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 6. Mai 2025 eine Dienstleistungsvereinbarung mit TMM Capital Advisory unterzeichnet hat, um Investor Relations-, Marketing- und Kommunikationsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehören unter anderem das Management der Kommunikation mit den Aktionären, die Organisation von Investorenpräsentationen und -treffen, Medienarbeit, die Erstellung von Pressemeldungen sowie die Verwaltung der Webseite und der Social-Media-Konten. TMM Capital Advisory erhält für die Laufzeit der Vereinbarung (mindestens 12 Monate) ein Entgelt von 5.000 CAD pro Monat.

Über TMM Capital Advisory (https://www.tmmcapitaladvisoryinc.com/)

Wir bei TMM arbeiten direkt mit Wirtschaftsführern und Innovatoren zusammen und sind darauf spezialisiert, unsere Kunden durch die Komplexität des Kapitalmarkts strategisch zu begleiten und zur Steigerung des Unternehmenswerts beizutragen. Mit Stolz bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an, die auf ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Eine Kontaktaufnahme mit TMM ist per E-Mail an tmuir@tmmcapitaladvisoryinc.com oder telefonisch unter +1 (888) 772-2452 möglich.

Über Tocvan Ventures Corp.

Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Es befinden sich rund 59 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 - 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: mailto:ir@tocvan.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

