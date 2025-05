Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 7. Mai, wissen müssen:Der US-Dollar (USD) hat Schwierigkeiten, gegenüber seinen Rivalen stabil zu bleiben, da die Marktaufmerksamkeit auf die geldpolitischen Ankündigungen der Federal Reserve (Fed) und die Pressekonferenz von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell später in der amerikanischen Sitzung gerichtet ist. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...