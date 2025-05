EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

mVISE AG: erfolgreiche HV 2025



07.05.2025 / 09:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





mVISE AG: erfolgreiche HV 2025 Zustimmungen über 99%

erfolgreichste zwei Geschäftsjahre der Firmengeschichte

Vorstellung der drei Optionen zur strategischen Weiterentwicklung Düsseldorf, 07.05.2025 - Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589) wird auf ihrer Hauptversammlung von großer Zustimmung getragen. Alle Tagesordnungspunkte erhielten Zustimmungswerte von über 99%. Die Hauptversammlung am gestrigen 06.05. war einerseits geprägt vom Rückblick auf die erfolgreiche Restrukturierung der Jahre 2023 und 2024, sowie andererseits von einem ersten Ausblick auf die strategische Weiterentwicklung und Transformation der Gesellschaft. In seiner Rede stellte Ralf Thomas, Alleinvorstand der mVISE AG, noch einmal heraus, dass und warum die Jahre 2023 und 2024 die erfolgreichsten Jahre in der Unternehmensgeschichte waren. "Das EBITDA liegt prozentual und trotz deutlich niedrigerer Umsätze eben auch nominell höher als in all den Jahren vor 2022. Es hat sich auch strukturell wesentlich verbessert da das EBITDA seit 2022 keinerlei z.B. aktivierten Eigenleistungen enthält.". Thomas ergänzt, "Die EBITDA-Marge hat sich in der Langfristbetrachtung gegenüber den Jahren vor 2023 um ca. 400% gesteigert. Eine gute Basis für sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum." Mit dem strategischen Ausblick auf drei valide Optionen der Weiterentwicklung der Gesellschaft ist die mVISE damit nach der abgeschlossenen Restrukturierung von Ralf Thomas und seinem Team in aktiver Zusammenarbeit mit dem auf der HV wiedergewählten Aufsichtsrat in eine Position gebracht worden, tatsächlich die Wahl zu haben, in welche strategische Richtung es geht. "Ich glaube bei der Beschreibung der Optionen merkt man mir die bevorzugte Richtung uns zum Software-Serial-Acquirer mit signifikantem USP weiterzuentwickeln natürlich an, aber fast noch wichtiger ist es, dass die mVISE nun auch erstmalig in ihrer Unternehmensgeschichte nicht getrieben handeln muss, sondern wirklich selbstbestimmt die Wahl hat. Darauf können wir alle gemeinsam sehr stolz sein", bedankt sich Thomas auch bei seinem Team und dem Aufsichtsrat. Gleichzeitig stellt Thomas dar, dass eine vollständige Entschuldung der Gesellschaft insbesondere für die von ihm bevorzugte Option wesentliche Voraussetzung sei. Die Ausgabe neuer Aktien gegen Barmittel auf Basis des genehmigten Kapitals, ist da nur folgerichtig und soll in den kommenden Wochen ausgestaltet werden. Der vollständige Redetext zur ordentlichen HV 2025 kann hier eingesehen werden.

Kontakt:

Ralf Thomas

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de



07.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com