DWK Deutsche Wasserkraft schließt Vereinbarung mit NordVest GmbH über Auflage von Investmentfonds mit Fokus auf Bestands-Wasserkraftanlagen in Norwegen Ein erster Alternativer Investmentfonds (AIF) für Laufwasserkraftwerke befindet sich in der Seedphase

Zielvolumen pro Fonds sind 80 bis 100 Mio. Euro

Fondsstruktur eröffnet DWK sowohl einmalige als auch laufende Erträge Hamburg, 7. Mai 2025 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK", ISIN: DE000A2AAB74) hat mit dem Investment- und Asset Manager NordVest GmbH eine Vereinbarung für die Auflage einer Serie von Alternativen Investmentfonds (AIFs) geschlossen. Die geschlossenen Fonds investieren in Bestands-Laufwasserkraftwerke in Norwegen mit einer Leistungsstärke von jeweils bis zu 10 Megawatt. Die Fonds richten sich an institutionelle Investoren wie z. B. Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen oder Banken. Die DWK unterstützt dabei als exklusiver Berater und wird in dieser Funktion für die Allokation der eingeworbenen Mittel verantwortlich sein. Zudem wird die DWK den Transaktionsprozess und die Auswahl aller notwendigen Dienstleister sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung inklusive des Reportings steuern. Dabei wird die DWK sowohl einmalige als auch laufende Fees erhalten. Die NordVest GmbH hat für den ersten Fonds bereits intensive Gespräche mit institutionellen Investoren geführt und dabei nach eigener Einschätzung bereits das konkrete Interesse an einem zweistelligen Mio.-EUR-Beitrag wecken können. Sobald das Mindestvolumen im mittleren zweistelligen Mio.-EUR-Bereich erreicht ist, wird dieser erste Fonds aufgelegt. Bei einer Zielgröße von 80 bis 100 Mio. Euro wird der Fonds geschlossen und weitere Wasserkraft-Fonds nach derselben Transaktionsstruktur sollen initiiert werden. Die Fonds werden voraussichtlich eine Laufzeit von jeweils 10 bis 15 Jahren, mit Verlängerungsoption, haben. Die NordVest GmbH ist eine von der BaFin regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Hannover. Geführt wird sie von einem Managementteam mit langjähriger nationaler und internationaler Erfahrung im Aufbau, dem aktiven und zielorientierten Management und der Verwaltung von Fondsprodukten für professionelle Anleger, insbesondere Versorgungswerke, Versicherungen, Pensionskassen und Banken. Im Fokus stehen im Wesentlichen Immobilieninvestments in Deutschland sowie Investments in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Europa. Henning Rath, Vorstand der DWK: "Mit der Beratung der Wasserkraft-Fonds erschließen wir uns attraktive Renditepotenziale. Wir können hier wertschöpfend für alle Beteiligten unsere langjährige Expertise im M&A und Asset Management mit einbringen. Mit der NordVest GmbH haben wir einen starken und dynamischen Partner mit einem sehr guten Netzwerk aus institutionellen Investoren an unserer Seite." Thomas Schreiber, Managing Director der NordVest GmbH: "Wir freuen uns sehr, zusammen mit dem DWK-Team den sehr attraktiven Markt von Wasserkraftwerken in Norwegen für unser Netzwerk von institutionellen Investoren zu erschließen. Die Kombination aus langfristigen Erträgen und gut planbaren, vergleichsweise hohen Ausschüttungen sowie einem angemessenem Risikoprofil, gepaart mit einer ESG-konformen Anlageform, passt zu unserem Investmentansatz. Die ersten konkreten Interessensbekundungen institutioneller Anleger für ein entsprechendes Investment untermauern unser Ziel, ein attraktives Angebot in Form eines ersten Spezialfonds am Markt zu platzieren." Über DWK Deutsche Wasserkraft AG Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Energieunternehmen mit Fokus auf Wasserkraft. Es hat sich auf die Entwicklung, Finanzierung, Asset Management sowie dem Transaktionsgeschäft von Small-Hydro-Laufwasserkraftwerken in Europa, vorwiegend in Norwegen, fokussiert und ist hierin das erste börsennotierte Unternehmen seiner Art. Mit Wasserkraft setzt die DWK auf eine Energiequelle, die sich durch eine einzigartige Kombination aus großer Umweltverträglichkeit und höchstem Wirkungsgrad und Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus auszeichnet. Das Unternehmen verfügt über ein Management, das eine langjährige Expertise in der Wasserkraft- Branche aufweist. Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

