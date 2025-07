EQS-News: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Studie

DWK Deutsche Wasserkraft im Fokus: Erstes Research zum einzigen Wasserkraft-Pure-Play Deutschlands



08.07.2025

Mit der heutigen Studie zur DWK Deutsche Wasserkraft AG (ISIN: DE000A2AAB74) legt Parmantier & Cie. Research die erste umfassende Analyse zu einem Unternehmen vor, das den Kapitalmarkt für ein bislang kaum erschlossenes Segment der Energiewende öffnet: Laufwasserkraftwerke (LWKW).



DWK ist das einzige börsennotierte Unternehmen in Deutschland mit klarem Fokus auf Small-Hydro-Projekte in Norwegen - einem Markt mit stabilen Rahmenbedingungen, hoher Akzeptanz für Wasserkraft und funktionierenden Sekundärmärkten. Die Projektpipeline umfasst über 260 GWh, die erwartete Projekt-IRR liegt bei über 21 Prozent.



Besonders hervorzuheben ist die strategische Partnerschaft mit NordVest: Gemeinsam sollen Fonds mit einem Zielvolumen von bis zu 200 Mio. Euro aufgelegt werden. DWK profitiert von laufenden Managementvergütungen und schafft so verlässliche, strompreisunabhängige Erträge - ein seltenes Qualitätsmerkmal unter Erneuerbare-Energie-Unternehmen.



Das Management bringt umfangreiche Erfahrung mit - über 120 erfolgreiche Wasserkraft-Transaktionen in Norwegen sprechen für sich. Die Kombination aus Entwicklungskompetenz, operativer Effizienz und Ertragsdiversifizierung macht DWK zu einer einzigartigen Plattform für grüne Infrastrukturinvestments.

Die Studie bewertet die Aktie auf Basis eines konservativen DCF-Modells mit einem fairen Wert von 5,00 Euro.



DWK verbindet Nachhaltigkeit mit Planbarkeit - und trifft damit exakt den Nerv eines Marktes, der verlässliche Lösungen für eine volatile Energiezukunft sucht.



