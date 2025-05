Goldfund der Extraklasse: Neue Bohrdaten entfesseln Kurspotential

Anzeige / Werbung

Die Volatilität an den Kapitalmärkten hat im ersten Quartal 2025 Rekordwerte erreicht. Geopolitische Verwerfungen und eine unkalkulierbare US-Politik haben die Aktienkurse schwer ins Schwanken gebracht.

Einen guten Hedge für Turbulenzen im Finanzsystem und einer Abwertung des US-Dollars könnten Edelmetall-Investments liefern. Da die Spotpreise derzeit zuletzt neue Rekordwerte erreichten, verstärken Investoren ihre Engagements im Rohstoffsektor immer mehr. So konnte Gold die Erwartungen mit Kursen bis 3.500 USD und einem Jahresgewinn von knapp 20 % in 2025 bislang erfüllen, zwischenzeitlich erreichte auch Silber hohe Kurse von über 35 USD. Neben den Produzenten rückt nun die zweite Reihe der Explorer ins Blickfeld. Denn die Bewertungen von Ressourcen im Boden ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Beim kanadischen Gold-Explorer Tocvan Ventures (CSE: TOC | WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050 | 0,69 CAD) häuften sich zuletzt die positiven Meldungen. Das aktuelle Update zu den jüngsten Bohrungen auf dem Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora lieferte auffällige Gold- und Silbergrade.



Sonora - Ein historischer Ort für Gold und Silber

Sonora ist der bekannteste Bundesstaat Mexikos, wenn es um die Bergbau-Industrie in dem mittelamerikanischen Staat geht. Die Tradition des Gold- und Silberbergbaus reicht bis in die Zeit der spanischen Kolonialisierung zurück. Bereits im 18. Jahrhundert, insbesondere zwischen 1783 und 1790, war die Tarasca-Mine als bedeutender Produzent von Gold und Silber bekannt. In der Neuzeit spielt Sonora weiterhin eine führende Rolle in der mexikanischen Edelmetallproduktion. Im Jahr 2024 war Sonora der größte Goldproduzent Mexikos und trug nahezu ein Viertel zur nationalen Goldförderung bei. Zusätzlich ist Mexiko immer noch der weltweit größte Silberproduzent. Im Jahr 2024 produzierte das Land 6.300 Tonnen Silber, was etwa 25?% der globalen Silberproduktion entspricht. Vor Ort tummeln sich einige bekannte Bergbauunternehmen wie z. B. Fresnillo, Pan American, Heliostar und Minera Alamos. Tocvan Ventures (CSE: TOC | WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050 | 0,69 CAD) ist derzeit auf dem Weg zum Produzenten und liefert Meilenstein um Meilenstein.



Tocvans Gold-Silber-Projekte befinden sich im minenfreundlichen Bundesstaat Sonora (Mexiko). Im Rahmen der laufenden Explorationsprogramme stieß das Unternehmen in den letzten 2 Jahren auf hohes Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, wo es 100 % der Anteile an dem über 21 Quadratkilometern aussichtsreichem Gebiet und eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an einem 1 Quadratkilometer großen Gebiet hält, das mit Colibri Resources geteilt wird. Weiter ist das Gold-Silber-Projekt Picacho im Caborca-Trend im Norden von Sonora im vollständigen Besitz von Tocvan. Nach umfangreichen Untersuchungen ist dem Management klar, dass die geologischen Trends einige der größten Goldlagerstätten der Region beherbergen. Erleichtert werden die Arbeiten durch eine hervorragende Infrastruktur, die einen vollständigen Zugang erlaubt. Pilar liegt 130 Kilometer südöstlich von Hermosillo, der Hauptstadt von Sonora. Die lange Bergbau-Geschichte in Sonora hat zu einer Ansiedlung von Branchenexperten geführt, was die schnelle Minenerschließung ermöglicht. Für den Herbst wird nun eine Mineral-Ressourcenschätzung erwartet. Mit einer darauffolgenden Minengenehmigung wird noch im 2. Quartal 2025 gerechnet.



Reverse-Circulation-Bohrungen treffen ins Schwarze

Tocvan Ventures (CSE: TOC | WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050) lieferte heute die ersten Ergebnisse der Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) aus dem jüngsten Bohrprogramm auf dem Projekt Gran Pilar. Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich nun auf das zu 100 % kontrollierte Erweiterungsgebiet, in dem die jüngsten Erkundungsbohrungen bereits eine signifikante Mineralisierung lieferten. Die heutigen Ergebnisse beinhalten eine Fortsetzung des Erkundungsbohrlochs JES-24-102, das zuvor 16,8 Meter mit 0,4 g/t AU und 6 g/t AG. Die Ergebnisse werden hervorgehoben durch: 129,63 Meter mit einem Gehalt von 0,34 g/t AU und 4,0 g/t AG ab einer Bohrlochtiefe von 4,58 Metern, einschließlich 6,1 Meter mit 5,4 g/t AU und 39 g/t AG innerhalb von 41,2 Metern mit 1,0 g/t AU und 10 g/t AG ab einer Bohrlochtiefe von 33,6 Metern bzw. etwa 20 Metern vertikal ab der Oberfläche (JES-25-114). Dieses Bohrloch stellt das am weitesten nordöstlich gelegene hochgradige Vorkommen dar.

Die Übersicht zeigt das Gebiet South Block, in dem derzeit Bohrungen durchgeführt werden. Die noch nicht bebohrten Zielgebiete erstrecken sich 1 Kilometer nach Norden und 1,5 Kilometer nach Osten. Rot eingefärbte Markierungen zeigen Zonen mit anomalem Goldgehalt. Quelle: Tocvan Ventures, Press Release vom 07.05.2025

Nachfolgende Bohrungen sind jetzt im Gange, um zu bestimmen, ob diese Mineralisierung mit dem 4-T-Korridor verbunden ist, welcher 380 Meter südöstlich gut definiert ist. Die Entdeckung fällt mit einer Widerstandsanomalie zusammen, die sich vertikal über 250 Meter erstreckt. JES-25-114 liegt ebenfalls 170 Meter östlich von JES-24-101 (3,1 Meter mit 19,4 g/t AU innerhalb von 106,6 Metern mit 0,6 g/t AU), und die enge Assoziation von hochgradigem Gold mit einer Intrusionseinheit in beiden Bohrlöchern deutet darauf hin, dass es sich um einen Teil desselben mineralisierten Trends handeln könnte. Die Folgebohrungen auf JES-24-101 wurden nun abgeschlossen, Bei der Kartierung des umliegenden Gebiets konnten unterirdische Abbaustätten weiter nördlich identifiziert werden. RC-Bohrungen in diesem Gebiet haben mehrere Erzgangzonen durchteuft, die den mineralisierten Abschnitten ähneln, welche in JES-24-101 entdeckt wurden, wobei die Ergebnisse für diese Bohrlöcher derzeit noch ausstehen.

CEO Brodie Sutherland kommentiert: "Wir sind begeistert von diesen ersten Ergebnissen unseres jüngsten Bohrprogramms bei Gran Pilar, welche weiterhin das signifikante oberflächennahe, hochgradige Potenzial des Projekts demonstrieren. Die Entdeckung eines weiteren hochgradigen Korridors im Erweiterungsgebiet in Verbindung mit einer geophysikalischen Anomalie, die sich vertikal über 250 Meter erstreckt, unterstreicht das Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung bei Gran Pilar. Da die Ergebnisse von sieben weiteren Bohrlöchern, einschließlich der Weiterverfolgung der außergewöhnlichen Gehalte, die in JES-24-101 durchteuft wurden, noch ausstehen, sind wir bestrebt, diese aufstrebende Zone weiter zu definieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Ergebnisse, kombiniert mit der robusten Wirtschaftlichkeit unserer geplanten Pilotanlage, positionieren Gran Pilar als herausragendes Gold-Silber-Projekt in Sonora, insbesondere vor dem Hintergrund rekordhoher Goldpreise."

Zusätzliche metallurgische Studien

Tocvan Ventures (CSE: TOC | WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050) kann bislang Goldgewinnungsraten von 95 bis 99 % erreichen, bei Silber betragen sie 73 bis 97 %. Das Bohrkerngemisch aus einer Tiefe von 120 Metern zeigte eine Gewinnung von 99 % für Gold und 73 % bei Silber. Basierend auf den Erwartungen des Managements an das Potenzial des Projekts skizziert das Unternehmen nun eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Gran Pilar. Die Anlage zielt auf ein robustes Testminenszenario ab, perspektivisch bis zu 50.000 Tonnen Material zu verarbeiten. Zeitpläne und Budget werden nun vorbereitet, mit dem Ziel, die Entwicklung schnell voranzutreiben. Da die Goldpreise zuletzt Allzeithochs erreicht haben, ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Testmine vor Ort wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets aufzeigen wird. Im Jahr 2023 führte das Unternehmen bereits eine extern durchgeführte Massenprobe durch, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, belegen.



Die Zeit ist reif für eine deutliche Höherbewertung

Der Kurs der TOC-Aktie hat sich in den letzten 3 Monaten steil nach oben bewegt. Auffällig sind das steigende Momentum und das zunehmende Handelsvolumen in der jüngsten Zeit. Investoren scheinen die Story nun zu entdecken. Quelle: LSEG vom 07.05.2025



Tocvan Ventures überzeugt mit einer geringen Anzahl von 59,74 Mio. ausgegebenen Tocvan-Aktien, Investoren haben daher noch keine Verwässerung erlebt. Der Aktienkurs zeigt sich in den letzten 3 Monaten äußerst robust und legte zeitweise über 100 % zu. Das liegt vornehmlich an den guten Projektfortschritten in Sonora, eine zeitnahe Ressourcenschätzung kann für das laufende Jahr nun erwartet werden. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 41 Mio. CAD ist das Explorationsunternehmen viel zu günstig bewertet. In der aktuellen Konsolidierung bieten sich gute Gelegenheiten für einen Nachkauf oder Neueinstieg.

