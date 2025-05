Nach einer Erholung in der zweiten April-Hälfte ist die Bayer-Aktie zum Start in den Mai zurück über die langfristige 200-Tage-Linie gesprungen. Rückblick: Die Bayer-Aktie hatte bereits im März einen Ausbruchsversuch am langfristigen GD200 unternommen, war anschließend jedoch unter Druck geraten und am 7. April auf das neue Mehrjahrestief ...

