Bis zum Jahr 2035 sollen in der Haupstadt mindestens 25 Prozent des in Berlin erzeugten Stroms mit Photovoltaik-Anlagen gewonnen werden. Im neuen Masterplan Solarcity 2025-2030 wird daher das Förderprogramm "SolarPlus" für Haushalte und Unternehmen fortgeführt. Angesichts sinkender Preise wird allerdings die Förderung für Steckersolargeräte auf 250 Euro reduziert. Der Photovoltaik-Ausbau in der Hauptstadt soll mit dem neuen Masterplan Solarcity 2025-2030 fortgesetzt werden. Das teilte die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nach der jüngsten Senatssitzung am Dienstag mit. Ziel ...

