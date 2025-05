Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG



07.05.2025

Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG



Unternehmen: SYZYGY AG

ISIN: DE0005104806



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,30 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Start in das laufende Geschäftsjahr im Rahmen der Erwartungen; Prognosen und Kursziel bestätigt



Die SYZYGY AG weist für das erste Quartal 2025 einen spürbaren Umsatzrückgang in Höhe von 15,0 % auf 14,93 Mio. EUR (VJ: 17,56 Mio. EUR) aus. Regional betrachtet zeigt sich insbesondere die Umsatzschwäche der deutschen Gesellschaften, die mit 12,00 Mio. EUR (VJ: 14,43 Mio. EUR) um 16,8 % hinter dem Vorjahreswert zurückblieben. Nach wie vor ist das deutsche Geschäft von einer Schwäche im Beratungsgeschäft geprägt, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer Restrukturierung der diffferent GmbH und einer damit verbundenen Firmenwertabschreibung geführt hat. Darüber hinaus macht sich der Wegfall des Lufthansa-Etats bemerkbar, der nach unseren Schätzungen im ersten Quartal 2025 zu einem Umsatzrückgang von rund 1 Mio. EUR geführt hat. Da wir für das Gesamtjahr von einem Umsatzrückgang im Segment Deutschland von 13,5 % ausgegangen sind, liegt die Entwicklung im ersten Quartal im Rahmen unserer Erwartungen.



Gleichzeitig verzeichnete die polnische Tochtergesellschaft Ars Thanea einen Umsatzrückgang von 19,7 % auf 1,62 Mio. EUR (VJ: 2,01 Mio. EUR). Hier dürfte die Abhängigkeit des CGI-Geschäftes von US-amerikanischen Kunden eine Rolle gespielt haben, wo aufgrund der bestehenden Unsicherheit ein deutlicher Nachfragerückgang zu verzeichnen war.



Demgegenüber verbesserte sich der Umsatz im Segment UK & USA um 13,9 % auf 1,39 Mio. EUR (VJ: 1,22 Mio. EUR). Positiv wirkten sich hier Neukundengewinne aus, die nach unseren Schätzungen für einen Umsatz von rund 1 Mio. EUR pro Jahr verantwortlich sein dürften.



Naturgemäß kann ein Umsatzrückgang von 15,0 % auf der Kostenseite nicht vollständig kompensiert werden. Zumal davon auszugehen ist, dass insbesondere im Beratungsbereich aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds weitere Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich sind. Aufgrund der somit im Vergleich zum Umsatz nur unterproportionalen Kostenreduktion reduzierte sich das EBIT deutlich auf 0,29 Mio. EUR (VJ: 1,62 Mio. EUR). Analog zur Umsatzverteilung zeigt auch die EBIT-Verteilung nach Regionen jeweils einen Rückgang in Deutschland und Polen, während im Segment UK & USA eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr erzielt werden konnte.

Unverändert erwartet der Vorstand der SYZYGY AG für das laufende Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von rund 7 %, was einem EBIT von rund 4,5 Mio. EUR entsprechen würde. Diese Prognose wurde zuvor im Rahmen des am 31.03.2025 veröffentlichten Geschäftsberichts 2024 veröffentlicht und berücksichtigte damit weitestgehend die Entwicklung des ersten Quartals 2025.

Auch wir halten an unseren Schätzungen im Vergleich zu unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 17.04.25) unverändert fest. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir mit einem Umsatzrückgang von 9,0 % auf 63,18 Mio. EUR (2024: 69,43 Mio. EUR) und erwarten damit eine Verlangsamung des Umsatzrückgangs in den kommenden Quartalen. Wie sich bereits in den ersten drei Monaten 2025 abgezeichnet hat, dürfte das laufende Geschäftsjahr im Segment Deutschland insbesondere aufgrund des schwachen Beratungsgeschäfts sowie des Wegfalls des Lufthansa-Etats von rückläufigen Umsätzen geprägt sein. Demgegenüber sollte das Segment UK & USA aufgrund einer Belebung des Neukundengeschäfts mit einem Umsatzplus von 20,0 % wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Für das Segment Polen gehen wir von einer Seitwärtsbewegung des Umsatzes aus.



Das von uns erwartete EBIT in Höhe von 4,45 Mio. EUR entspricht der Unternehmensplanung und spiegelt den von uns erwarteten Umsatzrückgang wider. Nach weiteren Restrukturierungsmaßnahmen sollte jedoch eine insgesamt niedrigere Kostenbasis zur Verfügung stehen, die bei den von uns erwarteten Umsatzsteigerungen in den kommenden Geschäftsjahren eine überproportionale Ergebnisentwicklung ermöglichen sollte.



Nach dem Übergangsjahr 2025 erwarten wir, ausgehend von einer niedrigeren Umsatzbasis, eine Rückkehr zum Umsatzwachstum. Neukundengewinne sollten einen Teil des ab 2025 erstmals spürbaren Verlustes des Lufthansa-Etats kompensieren. Unabhängig von der konjunkturellen Lage sollte die SYZYGY AG mit ihrem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot zudem vom anhaltenden Trend zur Digitalisierung profitieren. Dabei ist das Unternehmen mit seiner hohen Technologiekompetenz gut positioniert, um den technologischen Wandel rund um das Thema "Künstliche Intelligenz" mitzugestalten. Für die beiden Geschäftsjahre 2026 und 2027 erwarten wir daher ein Umsatzwachstum von jeweils 5,0 %. Die von uns erwartete überproportionale Ergebnisentwicklung sollte mit einem Anstieg der EBIT-Marge auf 7,9 % (2026) bzw. 8,7 % (2027) einhergehen.

Wir behalten unser DCF-Modell unverändert bei und bestätigen daher das von uns ermittelte Kursziel von 5,30 EUR. Wir vergeben das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32492.pdf



Kontakt für Rückfragen:
GBC AG

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 07.05.2025 (8:50 Uhr)

07.05.2025



