Die Auftragseingänge in Deutschland sind im März gegenüber dem Vormonat um 3.6 % gestiegen. Das ist der erste Zuwachs in diesem Jahr. Im Januar war ein deutlicher Rückgang zu vermelden, gefolgt von stagnierenden Neubestellungen im Februar. Ein Zuwachs war also mehr als überfällig. Per saldo verbleibt ein Auftragsminus im ersten Quartal. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Details zeigen, dass sich die meisten Industriezweige über einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...